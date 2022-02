De Colombiaan maakte deze winter de overstap van FC Porto naar Liverpool. Zijn start in de Premier League miste hij niet, schittert hij ook in de Champions League?

'Een van de beste debuten die ik ooit zag', klonk het bij Jürgen Klopp na afloop van de 2-0-overwinning tegen Leicester City. Door de afwezigheid van Sadio Mané stond Luis Díaz aan de aftrap en hij speelde een uitstekende partij.

...

'Een van de beste debuten die ik ooit zag', klonk het bij Jürgen Klopp na afloop van de 2-0-overwinning tegen Leicester City. Door de afwezigheid van Sadio Mané stond Luis Díaz aan de aftrap en hij speelde een uitstekende partij. De flankaanvaller was afgelopen wintermercato overgekomen van FC Porto, dat 45 miljoen euro ontving van The Reds. Díaz tekende een contract tot 2027.Wie is Luis Fernando Díaz? Dat de 25-jarige Colombiaan heeft moeten knokken, is duidelijk. Hij groeide op in Barrancas, een dorp in de Colombiaanse woestijn. Zijn familie leefde in armoede, waardoor hij aan ondervoeding leed. Hierdoor werd hij door zijn jeugdtrainers vaak als te licht beschouwd.Maar dankzij zijn enorme doorzettingsvermogen en uitstekende dribbeltechniek, speelde Díaz zich toch in de harten van de trainers. Dat hij talent had was meteen duidelijk en hij ontpopte zich al snel tot beste speler van het dorp. Hij werd geselecteerd voor een voetbaltornooi in Chili.Ook daar viel Díaz op. Door zijn magere lichaam, maar vooral omdat hij de verdedigers moeiteloos voorbij dribbelde. Op zijn achttiende sloot hij zich aan bij de Colombiaanse club Barranquilla. In 2016 maakte hij zijn profdebuut. Gedurende het seizoen 2016/17 was hij een vaste waarde. Dat leverde hem een transfer op naar topclub Atlético Junior.Bij Atlético Junior was hij een van de steunpilaren van het elftal. Hij leidde de club naar de grootste successen uit haar geschiedenis, met als ultieme triomf de landstitel in 2019. In twee seizoenen bij Atlético maakte Díaz 15 doelpunten. De sterke prestaties van de flankaanvaller zorgden voor steeds meer interesse van Europese topclubs.In de zomer van 2019 bevestigde FC Porto de overname van Luis Díaz voor ruim zeven miljoen euro. Onder trainer Sérgio Conçeicão werd hij meteen basisspeler. In zijn eerste twee seizoenen scoorde Diaz telkens zes keer. Hij leverde ook regelmatig assists af.In de zomer van 2021 ontplofte hij helemaal. Op de Copa América werd hij naast Lionel Messi medetopschutter van het tornooi. In de competitie trok hij zijn goede vorm door. In achttien competitiewedstrijden scoorde hij al veertien keer en gaf hij ook vijf assists. Mede dankzij hem staat Porto eenzaam en alleen aan de top van de Portugese competitie.Nu draagt hij dus het shirt van Liverpool. En na zijn prima debuut rijst de vraag of hij die prestatie kan bevestigen in de volgende wedstrijden, te beginnen op het kampioenenbal, woensdag in San Siro tegen Inter. Door Flor Van de Weghe