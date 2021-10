De bondscoach van Spanje, dat het in de Final Four van de Nations League opneemt tegen Italië, heeft een speciale band met zijn kinderen. En dan vooral met eentje.

Het gebeurde op donderdagavond 29 augustus 2019. Na een memorabele wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion werd Antwerp uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League door AZ, dat het in de verlengingen haalde met 1-4.

Na affluiten kwamen de joelende Antwerpsupporters in de tribunes in beeld. Op dat moment kreeg Sporzacommentator Filip Joos een krop in de keel. Tegelijkertijd hoorde hij namelijk het nieuws dat Xana, het negenjarige dochtertje van Luis Enrique, was overleden aan botkanker.

Het contrast met de amok makende Antwerpfans, die zich druk maakten om de nederlaag, werd hem even te veel. Het deed hem een en ander relativeren en hij kreeg daar achteraf veel bijval voor.

Uitzondering in de sportwereld

Ook Luis Enrique ontving tal van steunbetuigingen. De ziekte van zijn dochtertje was de reden waarom hij een stap terug had gezet als bondscoach van Spanje. Pas op die 29e augustus begreep de buitenwereld waarom hij dat gedaan had.

Luis Enrique, die behalve persconferenties haast geen interviews geeft, schermt zijn privéleven heel erg af, maar de sterke band die hij heeft met zijn vrouw Elena Cullell en zijn kinderen Pacho en Sira, nu allebei vooraan in de twintig, wordt omschreven als 'een uitzondering in de sportwereld'.

Tekening

Op het afgelopen EK was zijn dochter Sira overigens vaak in de buurt van haar vader te vinden. Na de uitschakeling tegen Italië in de halve finale deelde ze een emotionele tekening van Antonio Federico.

© Instagram

De Italiaanse tekenaar wilde eer betonen aan Enrique omdat die de Italianen heel sportief gefeliciteerd had met hun finaleplaats.

In de begeleidende tekst onder de tekening schreef hij: 'Voetbalwedstrijden zijn slechts een spelletje, het echte leven is serieus en dat weet hij heel goed. Zijn dochtertje Xana werd van hem weggerukt toen ze slechts negen jaar was door die vervloekte kanker. Er zijn zoveel foto's van hem en zijn kostbare meisje, hij is een fantastische vader, een man die op de proef gesteld werd maar die de moed had om weer op te staan met engagement en kracht. Al onze liefde gaat naar hem en naar zijn kleine engelbewaarder.'

Lees het volledige verhaal van Luis Enrique, de bondscoach van Spanje, deze week in Sport/Voetbalmagazine.

