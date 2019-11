Luis Enrique is na vijf maanden weer bondscoach van de Spaanse nationale ploeg. Hij nam eerder dit afscheid om zijn dochtertje die kanker had bij te staan. Het meisje overleefde de ziekte echter niet.

Roberto Moreno, de man die voorlopig bondscoach was van de La Roja, zag de bui al hangen. Nadat Spanje gisteren met 5-0 won van Roemenië, gaf de Spanjaard verstek voor de persconferentie en zou hij in tranen afscheid hebben genomen van de spelersgroep. Ex-bondscoach Luis Enrique klopte namelijk opnieuw op de deur om bondscoach te worden.

De Spaanse voetbalbond had Moreno voor de match al verteld dat zijn avontuur er na 9 interlands opzit. Moreno liet weten zich 'verraden en misbruikt' te voelen, want hij zou al enkele weken hebben aangedrongen op een contractverlenging, maar daar werd niet op ingegaan.

Enrique nam in juni van dit jaar afscheid van de nationale ploeg om zijn dochtertje Xana bij te staan die kanker had. Ze overleefde de ziekte niet en overleed in augustus. Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, had al aangegeven dat Enrique altijd mocht terugkeren bij La Roja en daar is de 49-jarige Spanjaard nu op ingegaan.

Wat er nu zal gebeuren met Roberto Moreno is niet duidelijk. Zelf had hij al aangegeven dar hij een stap opzij zou zetten als Enrique zou terug willen keren, maar daar is precies verandering in gekomen.

De Spaanse nationale ploeg heeft er twee woelige jaren op zitten. Enkele dagen voor het begin van het WK in Rusland stapte bondscoach Julen Lopetegui op om Real Madrid te leiden. Toen nam Fernando Hierro, de technisch directeur van de Spaanse bond, tijdelijk de functie over voor het WK. Spanje werd uitgeschakeld in de tweede ronde door Rusland na penalty's. Daarna werd Luis Enrique aangesteld.

Spanje wist zich te plaatsen als groepswinnaars voor het EK van volgend jaar na een 26 op 30.