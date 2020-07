De Colombiaanse spits van Atalanta scoorde dit weekend al zijn 16e treffer van het seizoen en werd daarmee clubtopschutter... als invaller.

Atalanta Bergamo is aan een topseizoen bezig. Na de moeizame 0-1-zege van dit weekend tegen het Cagliari van Radja Nainggolan staat La Dea op een 4e pek op slechts een luttel puntje van Inter en 5 van Lazio. Die 4e plaats lijkt hen ook niet meer te ontglippen, want met nog 8 speeldagen te gaan staan de troepen van Gian Piero Gasperini 15 punten voor op nummer 5 AS Roma. De Champions League halen lijkt dus al een volbracht doel.

En ook in de Champions League gaat het allemaal uitstekend voor La Dea. In de groepsfase begonnen ze nog dramatisch met een 0 op 9 maar Atalanta won de resterende drie wedstrijden en kwalificeerde zich zo voor de tweede ronde, waar het in 2 wedstrijden Valencia opzij zette en zich zo kon plaatsen voor de eindronde in Portugal in augustus.

Die goeie campagne is niet in het minst te danken aan de Colombiaanse spits Luis Muriel. De kleine goalgetter was dit seizoen al goed voor 16 treffers in de Serie A en hij stond maar in 10 van de 30 competitiewedstrijden in de basis. Veelal als invaller verzamelde hij tot nu nog maar 1.055 minuten. Ter vergelijking: Papu Gomez, de ster van het team, zit al aan 2.281 minuten.

Daarmee is Luis Muriel ook om de 66 minuten goed voor een doelpunt. Niemand in de 5 Europese topcompetities is effectiever dan de Colombiaan, die vorige zomer voor 20 miljoen euro overkwam van Sevilla. In Italië komen topschutters Ciro Immobile (85 minuten) en Cristiano Ronaldo (92 minuten) zelfs niet in de buurt. En ook in de andere topcompetities is het zoeken naar een concurrent voor de Colombiaan. Robert Lewandowski, die met 34 goals Duits topschutter werd, komt op een tweede plaats met een doelpunt om de 81 minuten.

Opvallend: in de top tien van effectiefste spelers in de Europese topcompetities, staan naast Muriel ook nog zijn teamgenoten Duván Zapata en Josip Ilicic, die respectievelijk ook al 14 en 15 keer wisten te scoren in de Serie A. Van een doelpuntenmachine gesproken...

Speler Club Minuten per doelpunt Luis Muriel Atalanta 66 Robert Lewandowski Bayern München 81 Erling Haaland Borussia Dortmund 82 Kylian Mbappé PSG 84 Ciro Immobile Lazio 85 Sergio Agüero Manchester City 91 Cristiano Ronaldo Juventus 92 Duván Zapata Atalanta 99 Timo Werner RB Leipzig 100 Josip Ilicic Atalanta 101

*Het gaat om spelers die minuten maakten in 15 competitiewedstrijden

