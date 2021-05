Zaterdag speelt Luis Suárez met Atlético Madrid in Camp Nou tegen zijn ex-club FC Barcelona. Een duel dat beslissend zou kunnen zijn voor de titel.

Vijftien jaar geleden kwam Luis Suárez (34) als een grote onbekende aan bij FC Groningen. Zijn route leidde hem langs Ajax, Liverpool, Barcelona en Atlético Madrid, waarmee hij in totaal vijf landstitels, zes nationale bekers, een Champions League en een wereldbeker voor clubs won.

Kon je je op dat moment inbeelden dat je later bij zulke topclubs zou gaan spelen? Luis Suárez: 'Wanneer je als Zuid-Amerikaan naar Europa komt, dan is het onmogelijk om te voorspellen hoe je toekomst er zal uitzien. Nu denk ik wel geregeld terug aan alle mooie momenten die ik als voetballer bij die clubs beleefd heb. Ik sprak er onlangs nog over met een vriend: het is moeilijk om me alles goed te herinneren. De tijd gaat snel en ik word ouder, dat besef ik maar al te goed.' Is de aaneenschakeling van trainingen, wedstrijden en verplaatsingen moeilijker geworden voor jou? Suárez: 'Het belangrijkste is dat je sterk bent in je hoofd. Dat is altijd een van mijn grootste kwaliteiten geweest. Ik heb mijn schouders nooit laten zakken. Die eigenschap heeft me ook naar deze club geduwd. Ik wilde aantonen dat ze me nog niet mogen afschrijven. Na al die jaren bij Barça wilde ik bewijzen dat ik nog nuttig kan zijn op het hoogste niveau.' Heeft het, naast met je karakter, ook te maken met je cultuur? Suárez: 'Absoluut. Uruguayanen zijn heel competitief en trots. Mijn carrière en hoe ik er nu voorsta, illustreert hoe wij, Uruguayanen, het voetbal beleven.' Het feit dat je meermaals van club en van land veranderde, heeft je dat geholpen om niet te verslappen? Suárez: 'Het grootste verschil is zeker wanneer je van land en van competitie verandert. Toen ik van Groningen naar Ajax ging, was de aanpassing veel minder groot. Dat gold nu ook met mijn transfer van Barcelona naar Atlético. Akkoord, er is een andere trainer, andere ploegmaats en een ander spelsysteem, maar de competitie blijft dezelfde. Dat ik al jaren in La Liga voetbal, heeft ervoor gezorgd dat ik zonder stress op het veld sta.'Is het niet vervelender om op je 33e nog van club te veranderen? Suárez: 'Er spelen meerdere factoren mee. Enerzijds was de overstap welgekomen na wat ik tijdens mijn laatste seizoen bij Barcelona heb meegemaakt en hoe ik te weten kwam dat ze niet meer op mij rekenden ( Ronald Koeman vertelde het hem aan de telefoon, nvdr). Anderzijds was het zwaar voor mijn familie, want we woonden al zes jaar op dezelfde plaats en voelden ons daar thuis. Aan je kinderen moeten uitleggen dat we verhuizen en dat ze hun vriendjes moeten achterlaten, is niet gemakkelijk. Zeker niet met de huidige pandemie, waardoor het moeilijk is om nieuwe mensen te leren kennen. 'Maar we bekijken het van de positieve kant. Ik zou niet gelukkig geweest zijn bij een club waar ik niet meer welkom was. Mijn gezin ziet dat ik me nu goed in mijn vel voel en daar trekken ook zij zich aan op.' Maar eigenlijk wilde je niet weg uit Barcelona... Suárez: 'Barça had nood aan een nieuwe wind en dat heb ik ook aanvaard. Het enige wat me stoort, is de manier waarop. Ik heb immers altijd het beste van mezelf gegeven voor de club. Het is niet evident om zes jaar lang op zo'n niveau te presteren. Ik vind dat ik meer respect verdiende dan dit.' Is slagen bij Atlético Madrid voor jou ook een manier om het bestuur van Barcelona duidelijk te maken dat ze ongelijk hadden? Suárez: 'Het stootte me tegen de borst dat ze me zeiden dat ik te oud was om op hoog niveau te voetballen. Ik zou het begrijpen als ik al drie, vier jaar niet meer presteer, maar dat was niet het geval. Ik maakte elk jaar meer dan twintig doelpunten, mijn statistieken spreken voor zich. Veel spelers tekenden bij Barça, maar brachten niet wat de club van hen verwachtte en moesten al snel andere oorden opzoeken. Door een knieblessure kende ik vorig seizoen een mindere periode, maar ik voelde dat ik de ploeg nog kon helpen. Dan is het heel jammer dat je geen vertrouwen krijgt. Dat vertrouwen van trainer en ploegmaats voel ik nu wel.' Heb je dan totaal geen aanpassingsproblemen ondervonden bij Atlético? Suárez: 'Nee, eerlijk waar niet. Ik voelde me vanaf de eerste minuut op mijn gemak, omdat ik hier fantastisch ontvangen werd door de andere spelers. Ze weten vanwaar ik kom en wat ik gewonnen heb, maar ook dat ik slechts één speler ben in het collectief. We trainen anders maar met dezelfde intensiteit als bij Barça. Qua manier van spelen zijn er verschillen, maar ik voetbalde bij Liverpool en zit bij de nationale ploeg. Ook daar voetballen ze anders en dat heeft me nooit gestoord.' We hebben het gevoel dat jij gemaakt bent om voor Atlético Madrid te voetballen. Klopt dat? Suárez: 'De sfeer tussen de spelers onderling en tussen de spelers en de trainers is uitstekend. En, zoals ik al zei, ik ken deze competitie. Wie zijn de centrale verdedigers van de tegenstander? Hoe speelt die ploeg? Wie zijn de scheidsrechters? Dat had allemaal geen geheimen meer voor mij. 'Ik ben ook naar Atlético gekomen om prijzen te pakken. En om te bewijzen dat ik nog een grote waarde kan hebben voor een topclub. De supporters zijn blij dat ik vaak scoor, maar de landstitel vieren, dat is ook wat zij willen.' Heb je het gevoel dat je in Madrid je tweede jeugd aan het beleven bent? Suárez: ( lacht) 'Dat zeggen de mensen toch, ja. Een voetbalcarrière verloopt vaak met ups en downs. Soms lukt niets voor een aanvaller en soms scoort hij aan de lopende band. Dan leef je als spits op een wolk. Daar geniet ik van, zoals ik dat ook deed bij mijn vorige clubs. Dat neemt niet weg dat ik mij fysiek niet meer hetzelfde voel als tien jaar geleden, maar ik heb wel vertrouwen in mijn kwaliteiten. Dat is de reden waarom ik al vijftien jaar profvoetballer ben in Europa.' Vertrouwen in je kwaliteiten, zeg je. Heb je nog zulke 'geheimen' waarom je zo lang aan de top speelt? Suárez: 'Als je ouder wordt, begin je meer aandacht te besteden aan je voeding. Je doet oefeningen voor en na de training. Kortom, je draagt meer zorg voor je lichaam. Ik heb enkele knieoperaties achter de rug en daar moet ik nu extra waakzaam voor zijn. Samen met enkele leden van de staf houden we dat goed onder controle. Ik weet dat ik niet langer 90 minuten top kan zijn, dat ik iets meer mijn momenten moet uitkiezen.' Heb je je manier van spelen door de jaren heen veranderd? Suárez: 'Fundamenteel is er niets veranderd. Uiteraard heb ik mij moeten aanpassen aan het systeem, bijvoorbeeld toen ik van Liverpool naar Barcelona verhuisde. Bij Barça bleef ik meer centraal omdat andere spelers de vleugels bezetten. Nu, bij Atlético, krijg ik weer iets meer bewegingsvrijheid, maar ik blijf in de eerste plaats een nummer 9, een diepe spits.' Waar vind je de motivatie nog als je al zoveel titels gewonnen hebt? Suárez: 'Wat me het meest motiveert, is dat ik bij een club voetbal die in 2014 voor het laatst landskampioen werd en niet te lang meer wil wachten op een nieuwe titel. En net als bij mij is de honger bij Atlético groot om de Champions League te winnen. Ze waren er al enkele keren dicht bij ( Atlético Madrid bereikte de finale in 1974, 2014 en 2016, nvdr) en ambiëren zo snel mogelijk de opperste bekroning. De competitiviteit van Atlético Madrid is ongelooflijk en komt overeen met die van mij. Ook al ben ik ondertussen 34 jaar, mijn trots en mijn wil om te winnen blijven dezelfde.' Wat is het aandeel van trainer Diego Simeone in jouw prestaties? Suárez: 'Hij is het soort trainer dat een sleutelrol kan spelen als een voetballer twijfels heeft om van club te veranderen. Hij kan je enorm motiveren en zijn enthousiasme overbrengen op een spelersgroep. Hij laat je echt voelen dat hij vertrouwen heeft in je kwaliteiten. Toen ik vertrok bij Barcelona, zei ik tegen mezelf: als je een deur sluit, dan gaan er tien grotere open. Dat was het gevoel toen ik voor het eerst met Diego Simeone praatte. Hij wilde mij heel graag in zijn team, zoals ik dat eerder voelde bij Luis Enrique ( coach van FC Barcelona van 2014 tot 2017, nvdr). Ook zijn woorden klonken toen als muziek in mijn oren.' Is Simeone zo veeleisend als er beweerd wordt? Suárez: 'Ja, de intensiteit ligt altijd hoog en hij is veeleisend. Dat is zijn manier om wedstrijden te beleven en om trainingen te leiden. Zo is hij al heel zijn leven en ik vermoed niet dat hij ooit zal veranderen.' Jullie spreken allebei dezelfde voetbaltaal: hard werken, er voluit voor gaan, nooit opgeven. Dat helpt om elkaar te begrijpen, niet? Suárez: 'De manier van spreken en van handelen van Uruguayanen en Argentijnen vertoont inderdaad veel gelijkenissen. We hebben eenzelfde mentaliteit. Ook al hebben we allebei een - hoe zal ik het noemen? - intens karakter, toch verstaan we elkaar heel goed. Toen hij me in de Champions Leaguewedstrijd tegen RB Salzburg naar de kant haalde, reageerde ik volgens alle waarnemers furieus. Maar dat heeft vooral te maken met zelfkritiek. Ik ben heel streng voor mezelf. Als ik vervangen word omdat ik niet presteer zoals de trainer van mij verwacht of omdat ik mijn ploegmaats niet voldoende heb bijgestaan, dan ben ik kwaad op mezelf. Mijn reactie heeft zelden te maken met de beslissing van de trainer.' Zou het behalen van de titel met Atlético extra zoet smaken? Suárez: 'Het zal anders zijn, iets extra's betekenen, zonder twijfel. Ik hoorde de voorbije jaren vaak zeggen: 'Het is gemakkelijk om veel doelpunten te maken als je naast Messi mag voetballen.' Maar ik scoorde voordien ook al vaak voor Ajax, Liverpool en de nationale ploeg. Dat vergeten mensen wel eens. Nu merk ik opnieuw appreciatie voor mijn doelpunten en prestaties, meer dan toen ik voor Barça voetbalde. Ik maakte niet alleen veel goals omdat ik naast de beste voetballer te wereld en bij FC Barcelona speelde, het was ook dankzij mijn eigen kwaliteiten als aanvaller.' Mis je je vriend Messi niet te erg? Suárez: 'Natuurlijk mis ik hem. Voor mij is hij niet alleen de voetballer die iedereen kent, hij is ook mijn vriend Leo. Ik mis onze dagelijkse gesprekken, niet alleen over voetbal maar ook over het leven. Onze kinderen speelden samen, ook zij missen elkaar. Maar we wisten dat er ooit verandering in zou komen.' We hadden het al over jouw duurzaamheid aan de top. Die van Lionel Messi mag er anders ook wel zijn. Suárez: 'Zeg dat wel. Zijn doelpunten, zijn assists en de impact die hij heeft op het spel van Barça zijn fenomenaal. Of hij nu 33 of 35 jaar is, hij gaat blijven aantonen dat hij de beste voetballer aller tijden is. Laat ons als voetballiefhebber hopen dat we nog lang van hem kunnen genieten, om het even waar hij speelt.' Wie mist jou het meest, denk je, Barça of je vriend Leo? Suárez: ( lacht) 'Dat is misschien een vraag die je beter aan Leo stelt. Wie me in elk geval niet mist, is de trainer. Hij heeft onlangs nog herhaald dat hij tevreden is met zijn beslissing om mij te laten gaan.' Door Florent Torchut (France Football)