Zaterdag staat in Spanje de kraker FC Barcelona-Atlético op het programma. Voor Luis Suárez een wedstrijd met een extra cachet, geeft hij toe in Sport/Voetbalmagazine.

Zou het behalen van de titel met Atlético extra zoet smaken?

Luis Suárez: 'Het zal anders zijn, iets extra's betekenen, zonder twijfel. Ik hoorde de voorbije jaren vaak zeggen: 'Het is gemakkelijk om veel doelpunten te maken als je naast Messi mag voetballen.' Maar ik scoorde voordien ook al vaak voor Ajax, Liverpool en de nationale ploeg. Dat vergeten mensen wel eens.'

'Nu merk ik opnieuw appreciatie voor mijn doelpunten en prestaties, meer dan toen ik voor Barça voetbalde. Ik maakte niet alleen veel goals omdat ik naast de beste voetballer te wereld en bij FC Barcelona speelde, het was ook dankzij mijn eigen kwaliteiten als aanvaller.'

Mis je je vriend Messi niet te erg?

Suárez: 'Natuurlijk mis ik hem. Voor mij is hij niet alleen de voetballer die iedereen kent, hij is ook mijn vriend Leo. Ik mis onze dagelijkse gesprekken, niet alleen over voetbal maar ook over het leven. Onze kinderen speelden samen, ook zij missen elkaar. Maar we wisten dat er ooit verandering in zou komen.'

Lionel Messi draait, net als jij, ook al lang mee aan de top.

Suárez: 'Zeg dat wel. Zijn doelpunten, zijn assists en de impact die hij heeft op het spel van Barça zijn fenomenaal. Of hij nu 33 of 35 jaar is, hij gaat blijven aantonen dat hij de beste voetballer aller tijden is. Laat ons als voetballiefhebber hopen dat we nog lang van hem kunnen genieten, om het even waar hij speelt.'

Wie mist jou het meest, denk je, Barça of je vriend Leo?

Suárez: (lacht) 'Dat is misschien een vraag die je beter aan Leo stelt. Wie me in elk geval niet mist, is de trainer. Hij heeft onlangs nog herhaald dat hij tevreden is met zijn beslissing om mij te laten gaan.'

Door Florent Torchut (France Football)

© France Football

