Luka Jovic: Frankfurts rijzende ster

Eintracht Frankfurt haalde Jovic op bij Benfica via een tweejarige huurdeal met een optie tot koop van 12 miljoen euro. In zijn eerste jaar bij Frankfurt maakte hij in 22 wedstrijden, waarvan slechts 9 basisplekken, liefst 8 doelpunten. Daarnaast bereidde hij eenmaal een doelpunt van een ploeggenoot voor. Dit seizoen kreeg hij dan ook volop een kans als basisspeler.

De Servische international en Frankfurt kunnen op een uitstekende eerste seizoenshelft terugkijken. De club staat vijfde in de Bundesliga, overwintert in de Europa League en speelde afgelopen weekend nog knap 1-1 gelijk tegen de Duitse leider Borussia Dortmund.

De Frankfurtse treffer werd gemaakt door Jovic, die in 2019 gewoon verder doet waar hij sinds vorig seizoen mee bezig is: scoren!

De put der vergetelheid

Toch zag het er twee jaar geleden niet zo rooskleurig uit voor de Servische spits. Na een degelijke periode bij Rode Ster Belgrado, verleidde Benfica hem naar Portugal. De aanvaller aardde niet in de Estádio da Luz en mocht slechts een keer opdraven in het eerste elftal: een invalbeurt van 9 minuten.

Dat Jovic nu op 14 goals en 3 assists in de Duitse competitie staat en ook al 5 doelpunten in de Europa League maakte, is daarom des te knapper. Jovic is on fire en is niet meer weg te denken uit het basiselftal van Adi Hütter, die sinds dit seizoen de taken van de naar FC Bayern München vertrokken Niko Kovac heeft overgenomen.

Neus voor talent

Sportief directeur Fredi Bobic bewijst met zijn transfers dat hij niet hoeft onder te doen voor talentspeurders als Monchi, de ontdekker van onder meer Dani Alves en Luis Fabiano bij Sevilla, en Sven Mislintat, de man die verantwoordelijk was voor de komst van Lewandowski bij Dortmund. Sébastien Haller, Ante Rebic, Evan N'Dicka, Danny da Costa: onbekende namen die voor weinig geld zijn gehaald en nu een veelvoud van hun aankoopbedrag waard zijn.

Ook zo voor Jovic. Twee jaar geleden zat zijn carrière helemaal in het slop en nu staat hij te boek als een van de grootste aanvallende talenten die interesse geniet van de absolute wereldtop, zoals Barcelona, Bayern München en Real Madrid.

Waar hij in de toekomst zal belanden is nog onduidelijk, maar één ding staat wel vast: veel clubs hebben een plaats voor hem vrij in de selectie. Met zijn torinstinct, vermogen om te dribbelen en tweebenigheid lijkt hij een droomkandidaat voor iedere topclub op de korte en lange termijn.

Yassine Taouil