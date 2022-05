De 36-jarige Kroaat, een mix van finesse en verbetenheid, belichaamt als geen ander het Real Madrid van dit seizoen. 'Dat we met geluk winnen? Daar moeten we eens mee lachen.'

Wie is de speler van Los Blancos die het meest gelopen heeft in deze campagne van de Champions League? En kom nu niet af met Eden Hazard... Met in totaal 110 kilometer is het de jonge Braziliaan Vinícius Júnior. Maar op de tweede plaats staat de 36-jarige Luka Modric met 105,4 kilometer. Het zegt veel over zijn fysieke paraatheid. Met 643 geslaagde passes staat de Kroaat ook derde in de stats van het kampioenenbal: alleen Rodri (Manchester City) en Antonio Rüdiger (Chelsea) doen beter. Modric is de draaischijf van Real, maar hij doet meer dan het spel verdelen. Opvallend is ook de grinta waarmee hij op het veld staat. Denk maar aan zijn tackel op Messi in de kwartfinale tegen PSG en de manier waarop hij Gündogan de bal ontfutselde vorige week in Manchester City. Daarmee luidde hij de wederopstanding van Real in, want twee tellen later devieerde Karim Benzema een voorzet van Ferland Mendy in doel.En tekenend voor zijn gedrevenheid: nadat Real PSG had uitgeschakeld, kwam Modric als een bezetene de kleedkamer binnen, luid schreeuwend en iedereen omhelzend die hij onderweg tegenkwam, of het nu spelers, trainers of kinesisten waren. 'Modric is niet veranderd, maar soms verandert de perceptie die anderen van hem hebben wél', zegt Carlo Ancelotti, die hem tien jaar geleden al naar PSG wilde halen en die hem van 2013 tot 2015 een eerste keer onder zijn hoede had bij Real Madrid. De Italiaan won toen in zijn eerste seizoen de Champions League, maar sloot het tweede seizoen af zonder prijs. Dat weet de coach aan de blessures van Modric, die toen dertig wedstrijden miste. Hoewel een groot deel van de kleedkamer met hem verder wilde, schoof Florentino Pérez de Italiaanse T1 toen op een weinig elegante manier aan de kant. Anderzijds geldt ook: een trainer die op een seizoen geen enkele prijs pakt bij Real, weet hoe laat het is.Tijdens Ancelotti's vorige passage draafde ook Toni Kroos al rond op het middenveld van de Koninklijke, maar Casemiro stond nog in de schaduw van Xabi Alonso en Sami Khedira. De eerste trainer die de Braziliaanse breker écht lanceerde was Ancelotti's opvolger Rafael Benítez. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de basiself.Het probleem van Zinédine Zidane vorig seizoen was dat het driemansmiddenveld Kroos-Casemiro-Modric, door de Braziliaan omschreven als 'de Bermudadriehoek', in april en mei door zijn beste krachten heen was. Het was ook een seizoen waarin Real kampte met uitzonderlijk veel blessures door een dramatische medische staf. Dat is nu anders, met dank aan de terugkeer van de Italiaanse fysiektrainer Antonio Pintus. Ook Modric plukt daar de vruchten van. Dat Real dit seizoen in de Champions League al een paar keer door het oog van de naald is gekropen, wijten sommigen aan geluk. Op de persconferentie in aanloop naar de terugwedstrijd tegen Manchester City had Luka Modric daar een duidelijk antwoord op: 'We lachen eens als er gezegd wordt dat we met geluk winnen. Je moet iets meer hebben dan dat, namelijk kwaliteit, karakter, persoonlijkheid en geloof.'Het is duidelijk dat Real er na de 4-3 in de heenwedstrijd nog volop in gelooft. 'We kunnen dat nog ophalen omdat we weten dat we in Manchester geen goeie wedstrijd speelden en we toch nog drie keer scoorden', aldus Modric. 'In Bernabéu moeten we zowel defensief als offensief een complete match afleveren. We moeten allemaal een grote inspanning leveren.' Aan hem zal het alvast niet liggen...