Luka Modric: 'Hielden in kleedkamer weddenschappen over vertrek van Cristiano'

Gevraagd naar de spelers uit het verleden met wie hij graag had samengespeeld, noemt Luka Modric drie namen: 'Vooreerst met Zvonimir Boban, mijn idool bij de Kroatische nationale ploeg. Voorts ook met Zinédine Zidane. Ik heb wel het geluk gehad die als trainer te hebben. We hebben de mooiste momenten in de geschiedenis van Real Madrid met hem beleefd, met name drie opeenvolgende eindzeges in de Champions League. Soms speelde hij wat mee met ons, het was indrukwekkend om zijn elegantie en zijn bewegingen op het veld te zien. Ik zou het echt geweldig gevonden hebben om een keer zijn ploegmaat te zijn. En de derde ten slotte is Ronaldo Nazario.'

Ook die andere Ronaldo, Cristiano, komt ter sprake in het interview. De Portugese superster en doelpuntenmachine met wie Modric zes jaar de kleedkamer deelde bij Real Madrid, maar die deze zomer naar Juventus vertrok. Een verrassing voor de ploegmaats, zo blijkt.

Modric: 'Ik had het niet zien aankomen. Toen het gerucht over Cristiano de kop opstak, hielden we onderling weddenschappen in de kleedkamer en we waren ervan overtuigd dat hij aan het eind van de rit gewoon zou blijven. Maar goed, iedereen maakt zijn eigen keuzes in het leven. Ik kan hem alleen maar feliciteren om wat hij met Real Madrid gerealiseerd heeft.'

Ballon d'Or

Dit jaar won Modric de Ballon d'Or, hetgeen CR7 niet zinde, want die kwam niet opdagen voor de uitreiking. Heel kleintjes, vonden velen, maar de Kroatische middenvelder kent geen rancune. Hij beschrijft zijn relatie met Cristiano als 'uitstekend'...

'We hebben hier in Madrid samen zes geweldige jaren meegemaakt. Daar is vriendschap en wederzijds respect uit ontstaan. Nu hij vertrokken is, houden we contact door berichtjes te sturen. Ook al proberen sommige mensen te bewijzen dat het niet zo is, ik kan je verzekeren dat we nog altijd heel goed met elkaar kunnen opschieten.'

Maar vindt hij dat de Ballon d'Or hem meer toekwam dan Ronaldo? Modric: 'Dat is een heel lastige vraag. Om eerlijk te zijn, ik antwoord daar niet graag op die manier op, door te zeggen: "Ja, ik verdien die Ballon d'Or!" Het belangrijkste voor mij is dat ik op het veld sta zoals ik al maanden doe. Het jaar 2018 is vast en zeker het beste uit mijn carrière en mijn enige doel is om op datzelfde elan voort te gaan. Je zult het niet van mij gedaan krijgen dat ik zeg: 'Ik verdien die prijs te winnen!' Dat komt toe aan de experten die erover stemmen. Het ligt in hun handen.'

Diplomatisch noemt Modric vijf spelers die de prestigieuze individuele trofee volgens hem evenveel verdienden: 'Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.'

Pascal Ferré en Frédéric Hermel