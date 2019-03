Luka Modric: 'Moeilijkste week uit mijn carrière'

'De moeilijkste week uit mijn carrière', laat de 33-jarige Modric weten in een bericht op Twitter.

De Kroatische middenvelder, vicewereldkampioen en winnaar van de Gouden Bal, probeert ondanks de tegenspoed toch positief te blijven. 'Succes staat niet gelijk aan nooit vallen, maar aan opstaan telkens je valt', schrijft hij.

Real Madrid werd dinsdag door Ajax uit de Champions League geknikkerd en vorige week woensdag door Barcelona uit de Copa del Rey. Drie dagen later verloor Real ook in de competitie thuis van Barça, waardoor de kloof met de eeuwige rivaal in La Liga al twaalf punten bedraagt. Er staan in Spanje nog twaalf speeldagen op het programma.

Madrid trekt zondagavond naar staartploeg Real Valladolid. Dat doet het alvast zonder de geblesseerden Vinicius jr, Lucas Vazquez en Dani Carvajal. Zij liggen allen voor langere tijd in de lappenmand.