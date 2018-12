Luka Modric wint Gouden Bal

Ronaldo kreeg 476 punten, de Fransman Antoine Griezmann werd met met 414 punten derde, voor zijn landgenoot Kylian Mbappé (347). De Argentijn Lionel Messi, die net als Ronaldo al vijf keer op de erelijst staat, strandde met 280 punten op de vijfde plaats. Eden Hazard is met 119 punten en een achtste plaats de eerste Rode Duivel, net voor Kevin De Bruyne, negende met 29 punten. Thibaut Courtois was met 12 punten op de veertiende plaats de hoogst gerangschikte doelman. In totaal waren er dertig genomineerden. 180 voetbaljournalisten uit 180 verschillende landen mochten hun stem uitbrengen.

Het is voor het eerst sinds 2007 dat de trofee niet naar Ronaldo of Messi gaat. Modric won in 2018 met Real Madrid de Champions League en leidde zijn land naar de tweede plaats op het WK in Rusland. Ook op dat WK werden zijn prestaties met de Gouden Bal beloond.

Voor het eerst werd er ook een Gouden Bal voor vrouwen toegekend. De 23-jarige Noorse Ada Hegerberg, aanvalster bij Lyon, is de eerste laureate. Er was ook een nieuwe Kopa Trofee voor de beste speler onder 21 jaar. Die ging naar topfavoriet Mbappé. De 19-jarige spits van Paris Saint-Germain blonk uit op het WK in Rusland, waar hij met Frankrijk het Kroatie van Modric in de finale met 4-2 versloeg.

'Enorm veel deugd'

'2018 was het jaar waarin al mijn dromen uitkwamen', verklaarde de Modric, toen hij de Gouden Bal in ontvangst nam. 'Dit zo'n enorme eer. Als kind droom je ervan om voor een grote club te spelen, om trofeeën te winnen. Maar dit, de Gouden Bal, is wel het allerhoogste.'

'Er zijn geen woorden voor. Het is ongelooflijk dat ik twee enorme voetbalgrootheden als Messi en Ronaldo opvolg. En dan heb ik het nog niet over al die andere legendes op de erelijst. Het doet me enorm veel deugd dat mijn naam daar nu tussen staat.'

'Mijn hele carrière heb ik goed begrepen dat talent alleen niet volstaat. Om aan de top te komen moet je ook hard werken en in jezelf geloven. Je moet ook je kansen grijpen en je kan het niet alleen. Mijn ouders hebben zich helemaal voor me weggecijferd. Het is dankzij hen dat ik hier nu sta.'