Volgens Italiaanse media zou Romelu Lukaku meer dan open staan voor een terugkeer naar zijn geliefde Inter. Maar willen de nerazzurri hem wel terug en kunnen ze hem nog betalen? Een analyse.

Inter zat vorige zomer met de handen in het haar nadat het net een gitzwart seizoen op financieel vlak achter de rug had. Het verlies van 246 miljoen euro was zelfs een record in de Serie A. En dat ondanks de eerste scudetto in jaren en de terugkeer in de Champions League. Het bestuur, met de Chinese eigenaar Suning, moest dringend met oplossingen komen om Inter überhaupt in leven te houden. Om dat te bereiken moesten de lonen dringend omlaag, in totaal met 15%. Inter moest dus snel van enkele spelers af. Radja Nainggolan en João Mário waren de eersten die de uitgang opzochten, gevolgd door coach Antonio Conte. De Italiaan kon zich namelijk niet vinden in de nieuwe politiek van Inter en vreesde ervoor dat het team niet meer competitief zou zijn dit seizoen. In eerste instantie wilde Inter Lukaku niet verliezen. Met zijn jaarsalaris van 8,5 miljoen euro was hij de duurste speler van de club, maar dat kon hij verantwoorden met zijn cijfers. Toen Chelsea echter op de proppen kwam met meer dan 100 miljoen euro en Lukaku ook effectief zelf wou vertrekken, liet Inter die kans niet schieten om in geen tijd een grote financiële slag te slaan.Tel daar ook nog het vertrek van Hakimi voor 66 miljoen euro naar PSG, een nieuwe shirtsponsor en de terugkeer van de fans naar de stadions bij en dan merk je dat Inter het op financieel vlak al heel wat beter doet dan vorig seizoen. Zo is de loonlast effectief met zo'n 15% gezakt en gingen de totale uitgaven van 312 miljoen euro vorig seizoen naar een geschatte 260 dit jaar, volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Een verlaging van 17%, opnieuw een stap in de goeie richting.Nieuwe rekruteringsfilosofiePast Lukaku nog wel in de nieuwe plannen van Inter? Zoals eerder gezegd had Lukaku een erg hoog salaris bij de Noord-Italiaanse club en dat werd bij Chelsea alleen maar hoger met een geschat jaarloon van 12,5 miljoen euro. Zo'n bedrag is zeker niet meer mogelijk bij Inter, maar ook de oorspronkelijke 8,5 miljoen zou nu al onbespreekbaar zijn bij de club. De grootste contracten - die van Alexis Sanchez, Arturo Vidal en Lautaro Martínez - liggen nu tussen de 8 en 10 miljoen euro, maar hen wordt wel gevraagd om wat salaris af te staan. Niet enkel in de financiële plannen zou Lukaku dus niet meteen passen, maar ook met de nieuwe rekruteringsfilosofie van de nerazzurri valt de Rode Duivel niet echt te rijmen. Zo wil Inter, met Liverpool als hét te volgen voorbeeld, vooral miljoenen spenderen aan jonge spelers die nog redelijk onbekend zijn, genre Jonathan David of Gianluca Scamacca. Voor de rest gaat het vooral de transfervrije markt af voor opportuniteiten als Edin Dzeko en Hakan Calhanoglu. Een 28-jarige vedette zoals Lukaku, die enorm veel moet kosten en een enorm loon heeft, zou dus een serieuze koerswijziging betekenen.Blijven in de stormZit de ploeg eigenlijk te wachten op een terugkeer van Lukaku? De Rode Duivel lag erg goed in de groep, maar ondanks de angst van Conte eind vorig seizoen doet Inter het dit seizoen erg goed met een voorlopige tweede plaats op twee punten van leider Milan. Met 55 doelpunten is het zelfs de best scorende club van de Serie A. En daarvoor hoeft het niet meer enkel te rekenen op Lukaku. 18 verschillende spelers wisten dit seizoen namelijk al het doel te vinden, met Martínez als topschutter met 11 stuks. Zou coach Simone Inzaghi dan wel popelen om Lukaku in de armen te sluiten? De Italiaan heeft van zijn team een machine gemaakt, ondanks de recente 5/15. Een vedette bij de ploeg halen, zou dat evenwicht kunnen verstoren.En hoe zouden de supporters staan tegenover de reünie? Het beruchte interview met Sky Sport Italia - waarin Lukaku zijn excuses aanbood aan de fans voor zijn plotse vertrek - werd bijvoorbeeld niet in dank afgenomen door de interisti. 'Het maakt niet uit wie vertrekt in de regen. Het gaat om diegenen die blijven in de storm', stond te lezen op een spandoek voor San Siro. Lukaku en Inter zullen dus nog heel wat werk hebben om de terugkeer te realiseren.