Elke maandag berichten we in Piazza Romelu over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: na de nederlaag tegen Lazio krijgt het Inter van Lukaku er nog een titelkandidaat bij. Met de groeten van KRC Genk.

Ze zaten er zondagavond in Genk een beetje aangeslagen bij, na de thuisnederlaag tegen Standard, maar de beelden uit het buitenlands voetbal moet het humeur in de catacomben van de Luminus Arena iets voor elven 's avonds toch nog wat opgekrikt hebben.

Daar stond de man van de match Lazio-Inter, dé topper in de Serie A, en hij was Made in Genk.

In 2015 meende KRC Genk dat het de toen 20-jarige Servische jeugdinternational Sergej Milinkovic-Savic verkocht had aan Fiorentina. Maar toen hij zijn handtekening moest zetten onder het contract, brak de middenvelder in tranen uit. Hij wilde niet, hij had net zijn woord gegeven aan sportief directeur Igor Tare van Lazio, die hem bij een rondleiding op Formello, het trainingscomplex van Lazio, overtuigd had van het sportieve plaatje daar.

Dus kon Genk niet anders dan de afspraak met de club uit Firenze annuleren en een akkoord sluiten met Lazio, al bedong het voor zichzelf wel de helft van de meeropbrengst bij een doorverkoop. Een jaar later kocht Lazio dat recht over. Het gonsde toen al van de geruchten dat Milinkovic-Savic 80 tot 100 miljoen waard zou zijn of worden, en zo veel geld gunde Lazio de Limburgers nu ook weer niet.

Met die onverwachte meeropbrengst (KRC Genk zou met de twee schijven samen tussen de 16 en 18 miljoen ontvangen hebben, maar het bevestigt nooit cijfers) leek Genk naast de jackpot te grijpen, maar bezorgde het zichzelf wel een stevige buffer waardoor het toen niet verplicht was om weer een uitgaande transfer te doen om het jaarlijkse tekort (zo'n acht miljoen) bij te passen. Daar en nergens anders werden de economische fundamenten gelegd voor de Genkse titel van vorig jaar.

Emo-moment

Vijf jaar na de overgang zit Milinkovic-Savic nog altijd bij Lazio, en dat hebben ze zondagavond bij Inter geweten. Samen met Luis Alberto vormt hij het sterkste middenveld in de Serie A, en daar kon de brigade van Antonio Conte niet tegenop. Lazio heeft de beste verdediging van het land, het beste middenveld en in de figuur van Ciro Immobile ook nog eens de onbetwiste topschutter, met 26 competitiegoals in 24 matchen.

Zondag was het emo-moment van Lukaku toen hij zijn broer Jordan omarmde, die vooraf nog Romelu's verdediging opnam en een veeg gaf aan de vroegere Belgische bondscoach Marc Wilmots die Romelu onvoldoende gerespecteerd zou hebben, maar die zondagavond zelf niet aan spelen toe kwam.

Voor een keer bleef Inters aanvallende tandem LuLa stom, maar Conte kon hen weinig verwijten. Niemand van de aanvallend ingestelde spelers staat zo vaak en zo lang op het veld als de Belgische spits, en het het is al een wonder dat hij al zo vaak beslissend was.

Opvallend was wel dat de man die de regie op het middenveld van Inter in handen moest nemen, de Deen Christian Eriksendie daarvoor in januari bij Tottenham was weggehaald, in zo'n belangrijk duel als zondag amper dertien minuten speeltijd kreeg. Net als een week tevoren in de Milanese derby startte hij vanaf de bank, terwijl hij zondagavond al meteen na zijn invalbeurt toonde wat hij de ploeg kan bij brengen. Maar Conte is vastbesloten om de Deen pas meer te laten spelen wanneer hij alle kneepjes en automatismen waar de trainer bij zweert tot in de details beheerst.

Titelkandidaat Lazio

Donderdag moet Inter zich herpakken. In de EL moet Ludogorets een haalbare kaart zijn, ook omdat er bij de Bulgaren geen Milinkovic-Savic loopt.

Intussen is Lazio, dat over Inter naar de tweede plaats springt, evenzeer kanshebber op de titel als Juventus en Inter. Met Adam Marusic die vaak speelt en zondagavond goed inviel heeft Lazio, naast Jordan Lukaku en reservedoelman Silvio Proto nog een oude bekende uit de Belgische competitie heeft, die eerder bij Kortrijk en KV Oostende speelde, waar Marc Coucke hem voor amper één miljoen kocht en voor het vijfvoudige weer van de hand deed.

'De titel is voor ons geen verplichting, deelname aan de CL wel. Niets moet, alles kan', was de conclusie bij Milinkovic-Savic.

