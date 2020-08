Sevilla heeft vrijdagavond in Keulen voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de Europa League gewonnen. In de finale namen de Andalusiërs met 3-2 de maat van Inter Milaan dankzij twee kopbaldoelpunten van Luuk de Jong en een ongelukkige owngoal van Romelu Lukaku.

Inter ging op zoek naar de eerste Europese prijs voor een Italiaanse club sinds Mourinho de "Nerazzurri" de Champions League-titel bezorgde in 2010. Om dat klusje te klaren rekende coach Antonio Conte op dezelfde elf namen die eerder deze week Shakhtar Donetsk met 5-0 uitschakelden in de halve finales. Onder hen ook topschutter en Rode Duivel Romelu Lukaku. Sevilla slaagde er de voorbije vijftien jaar liefst vijf keer in de Europa League te winnen. Luuk de Jong werd bedankt voor zijn winning goal tegen Manchester United en kreeg een basisplaats tegen Inter.

Het was echter een andere goalgetter die in een leeg RheinEnergieStadion de eerste schijnwerpers opeiste. Een ontketende Romelu Lukaku kon enkel foutief afgestopt worden door Diego Carlos, die al na 3 minuten een strafschop weggaf. De Rode Duivel klaarde de klus zelf en scoorde zo zijn 34e doelpunt voor Inter.

Daarmee evenaart hij het record van de Braziliaan legende Ronaldo, die in het seizoen 1997-1998 ook 34 keer raak trof in zijn eerste seizoen voor de Milanezen. Lukaku wordt zo ook de allereerste die in elf Europa League-wedstrijden op rij de netten vindt.

Lang kon Lukaku niet genieten, want aan de overzijde was het meteen daarop raak. Een lang uitgesponnen aanval mondde uit in een voorzet van Navas. Een duikende Luuk de Jong (13.) dankte voor de basisplaats met een staalharde kopbal in de winkelhaak: 1-1. Nadat een tweede penaltyclaim van Inter was weggewuifd, sloeg de Nederlandse spits opnieuw toe met zijn handelsmerk.

Een vrijschop van Banega kopte de Jong (33.) overhoeks over doelman Handanovic binnen. Sevilla stond maar even op voorsprong, want slag om slinger werd er nu gescoord. Ook Diego Godin (36.) kan aardig koppen. Met het hoofd knikte de verdediger de gelijkmaker binnen na een gemeten vrije trap van Brozovic. Een intense eerste helft eindigt zo op 2-2.

Na de pauze leken beide ploegen even hun voet van het gaspedaal te halen. In vergelijking met de eerste helft zakte het tempo danig, de slordigheden stapelden zich op. Voorbij het uur liep Lukaku zich op kracht vrij. De Rode Duivel had het record van Ronaldo en de 2-3 aan de voet, maar verloor oog in oog met doelman Bounou het pleit. Lukaku werd nog de antiheld, want tekende een kwartier voor tijd voor de eerste owngoal ooit in een Europa League-finale.

Diego Carlos reageerde met een omhaal op een slecht weggewerkte voorzet. De bal zou naast stuiten, maar met een ongelukkig reflex werkte de Belgische spits van Inter de bal in eigen doel: 3-2. Inter was niet bij machte om nog een vuist te maken. De beste kans was nog voor invaller Moses, wiens inzet na een rommelige fase nog van de lijn werd gekeerd.

Sevilla schrijft de Europa League voor de zesde keer op zijn palmares, na eerdere eindwinst in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016. Geen enkele club deed ooit beter. Inter slaagde er niet in zijn tiende Europese finale om te zetten in een trofee.

