Romelu Lukaku, scherpschutter bij de Rode Duivels en Chelsea, is van mening dat de voetbalwereld het racisme 'scherper' aan de kaak moet stellen. Hij heeft zijn bedenkingen bij de effectiviteit van het knielen voorafgaand aan de wedstrijden in de Premier League.

'We moeten meer afgelijnde standpunten aannemen', verklaarde Lukaku aan CNN Sport. 'We knielen en iedereen applaudisseert, maar soms volgen er na een match opnieuw verwijten.'

Big Rom zou graag hebben dat invloedrijke personen en de bazen van sociale netwerken, en andere betrokken actoren zich verenigen om het racisme op die netwerken aan te pakken.

'De kapitein en 4-5 spelers met een sterke persoonlijkheid van elk team zouden de kwestie moeten bespreken met de bazen van Instagram, de regeringen, de Engelse voetbalbond (FA) en de professionele voetballersbond (PFA)', preciseerde de Belg met Congolese roots.

Lukaku kaartte het onderwerp aan op de door zijn club gelanceerde fotowedstrijd 'Nee tegen haat' (No to Hate), die supporters wereldwijd oproept om foto's in te zenden en zo blijk te geven van hun diversiteit.

