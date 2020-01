Elke maandag berichten we in Piazza Romelu over het wedervaren van Lukaku in Milaan. Deze week: Inter heeft de winterblues en Radja Nainggolan zet dat nog eens in de verf. Zorgt het bekerduel tegen Fiorentina voor nieuwe zuurstof?

Zaterdagavond zag het er nog allemaal gitzwart uit voor Internazionale. Dat kwam thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Cagliari, na een match die in tumult eindigde, met een rode kaart voor Martinez Lautaro en trainer Antonio Conte die eerst op de scheidsrechter af vloog en vervolgens naar huis trok, zonder commentaar te geven.

Het was het derde opeenvolgende gelijkspel van Inter, na Atalanta thuis en Lecce uit, en al het vijfde gelijkspel in de laatste zeven wedstrijden.

De hak van Nainggolan

Nochtans was de thuisploeg naar gewoonte al snel op voorsprong gekomen, via de later gecontesteerde Lautaro, met een assist van een nieuwkomer, de 34-jarige Ashley Young die van Manchester United overgenomen werd. Nog een oude bekende van Romelu Lukaku.

Lukaku speelde geen slechte maar ook geen echt goeie wedstrijd. Hij kreeg een paar keer de kans om de voorsprong verder uit te bouwen, maar dat lukte niet, waardoor Radja Nainggolande club die hem uitleende een hak kon zetten met de gelijkmaker. De Antwerpenaar was blij met zijn goal 'omdat Inter me als een kleine speler heeft behandeld.'

In de slotfase pakte Lautaro domweg een tweede geel, al haastte hij zich na de wedstrijd wel om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag. Kapitein en doelman Samir Handanovicreageerde het meest volwassen door te stellen dat 'het niet de fout was van de scheidsrechter dat we hier maar gelijk hebben gespeeld.'

Zondagavond bleek de schade uiteindelijk nog mee te vallen voor Inter, dat achteraf bekeken zelfs een punt wint omdat Juventus op Napoli verloor, terwijl ook Lazio op een gelijkspel bleef steken. Daardoor blijft de voorsprong van de Oude Dame op Inter beperkt tot drie punten. Lazio volgt op 5 punten.

Eriksen als versterking

Komend weekend kan Inter voor de uitwedstrijd op Udinese misschien al een beroep doen op nog een nieuwe kracht, evenals Young overgekomen uit de Premier League. Vandaag/maandag arriveerde Christian Eriksen in Milaan. De Deen, die de afgelopen weken nog aan de bak moest met Tottenham, wordt geacht nog meer ervaring te brengen in het aanvallende compartiment van Inter.

Op rechts toonde Young zich alvast een aanwinst, maar zonder middenvelder Brozovicstokt de aanvoer naar voor. De jonge middenvelder Sensi - die lang geblesseerd was - is immers nog op zoek naar zijn beste vorm.

Voor die competitiewedstrijd tegen Udinese volgt voor Inter een nog belangrijker duel. Woensdag speelt het in de halve finale van de beker tegen Fiorentina. Winst laat de weg naar een prijs in Lukaku's eerste seizoen bij Inter open, en zou alvast de komende weken wat druk wegnemen die nu toch wel groot wordt.

