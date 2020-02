Elke maandag berichten we in Piazza Romelu over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: hoe Romelu opnieuw het verschil maakte en de kloof met koploper Juventus klein houdt.

Udinese-Internazionale had zondagavond een flinke tint Anderlecht in zich, met liefst vijf voormalige Anderlecht-spelers op het veld: vier in de basis en één als invaller.

Bij Udinese waren ze met vier. Bram Nuytinck, Sebastian De Maio en Stefano Okaka van bij de aftrap, en Lukasz Teodorczyk als invaller, maar het was die ene ex-paarswitte spits bij de bezoekers die met de pluimen ging lopen.

Nochtans zag het er het eerste uur naar uit dat de thuisploeg het zou halen. Inter, met drie nieuwkomers van de wintermercato in de basis, moest alle zeilen bijzetten om stand te houden. Op de flank hielden de Nigeriaan Victor Moses en de Engelsman Ashley Young stand, centraal kende de nieuwe Christian Eriksen niet zijn beste dag.

Pas toen Eriksen op het uur naar de kant gehaald werd, samen met de 17-jarige Sebastiano Esposito die in de spits de voorkeur had gekregen naast Romelu Lukaku (Martinez Lautaro zat de tweede van zijn twee speeldagen schorsing uit), ging Inter een versnelling sneller spelen. Onder impuls ook van de vervangers Marcelo Brozovic en Alexis Sanchez.

Het was echter wederom Romelu Lukaku die toonde hoe goed hij op verplaatsing presteert. Hij scoorde de twee goals, waarvan de tweede op penalty. Goed voor zijn vijfde 'doppietta' (dubbel) van het seizoen. Daarmee komt hij in de doelschutterstand op 16 goals in 22 wedstrijden. In totaal maakte hij in de trui van Inter al 20 doelpunten in 29 matchen. Niet slecht voor een debutant in de competitie waarin het het moeilijkst is om doelpunten te maken.

Even was er sprake dat de voorhoede van Inter versterking zou krijgen van nog een spits, maar na de uitzege in Udine verklaarde sportief directeur Giuseppe Marotta dat Chelsea zich niet bereid had getoond Olivier Giroud - waar ook Lazio interesse voor koesterde-, te laten vertrekken.

Met de uitzege blijft Inter in de rangschikking op drie punten van leider Juventus en dus volop in de titelrace.

