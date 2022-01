Na de botsing met Chelsea en coach Thomas Tuchel, lijken de plooien met Romelu Lukaku gladgestreken. 'Zijn impact op ons spel zal steeds groter worden', vertelde de Duitse trainer in een persconferentie.

Chelsea staat al met anderhalf been in de finale van de League Cup. Na vorige week met 2-0 te hebben gewonnen van Tottenham volgt vandaag de returnwedstrijd. Daarbij rekent Tuchel opnieuw op recordtransfer Romelu Lukaku. Die viel een paar weken geleden nog uit de gratie toen hij in een interview op Sky Sport Italia zijn onvrede uitte over zijn speelminuten bij de nieuwe club.

Nadat hij zijn excuses had aangeboden aan de coach en op sociale media ook aan de fans, werd hij terug bij de groep genomen. Twee wedstrijden speelde Lukaku sindsdien al met de halve finale tegen Tottenham en in het weekend ook het FA-cupduel tegen Chesterfield (5-1, met een doelpunt van Lukaku).

Dat de Rode Duivel vanavond dus opnieuw in de ploeg zal staan, is haast zeker. Tuchel is alleszins terug grote fan van de Belgische spits. 'Romelu had in de eerste wedstrijd tegen Tottenham al een grote fysieke impact. Het was misschien nog niet spectaculair, maar hij was belangrijk met zijn fysieke kwaliteiten.'

De Duitser denkt dan ook dat Lukaku op het goede pad is om zich echt te laten zien in het shirt van Chelsea. 'Zodra hij zich heeft aangepast aan de fysieke speelstijl in Engeland, zal zijn impact op ons spel alleen maar groter worden. We willen hem niet opnieuw uitvinden en Romelu hoeft zichzelf ook niet opnieuw uit te vinden. Hij kan gewoon zichzelf zijn, dan zijn wij allemaal tevreden. Dan zal hij ook vaker gaan scoren, want dat is wat hij altijd doet.'

Chelsea staat al met anderhalf been in de finale van de League Cup. Na vorige week met 2-0 te hebben gewonnen van Tottenham volgt vandaag de returnwedstrijd. Daarbij rekent Tuchel opnieuw op recordtransfer Romelu Lukaku. Die viel een paar weken geleden nog uit de gratie toen hij in een interview op Sky Sport Italia zijn onvrede uitte over zijn speelminuten bij de nieuwe club. Nadat hij zijn excuses had aangeboden aan de coach en op sociale media ook aan de fans, werd hij terug bij de groep genomen. Twee wedstrijden speelde Lukaku sindsdien al met de halve finale tegen Tottenham en in het weekend ook het FA-cupduel tegen Chesterfield (5-1, met een doelpunt van Lukaku).Dat de Rode Duivel vanavond dus opnieuw in de ploeg zal staan, is haast zeker. Tuchel is alleszins terug grote fan van de Belgische spits. 'Romelu had in de eerste wedstrijd tegen Tottenham al een grote fysieke impact. Het was misschien nog niet spectaculair, maar hij was belangrijk met zijn fysieke kwaliteiten.'De Duitser denkt dan ook dat Lukaku op het goede pad is om zich echt te laten zien in het shirt van Chelsea. 'Zodra hij zich heeft aangepast aan de fysieke speelstijl in Engeland, zal zijn impact op ons spel alleen maar groter worden. We willen hem niet opnieuw uitvinden en Romelu hoeft zichzelf ook niet opnieuw uit te vinden. Hij kan gewoon zichzelf zijn, dan zijn wij allemaal tevreden. Dan zal hij ook vaker gaan scoren, want dat is wat hij altijd doet.'