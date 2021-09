Chelsea heeft dinsdagavond op de eerste speeldag van de Champions League met 1-0 gewonnen van het Russische Zenit Sint-Petersburg. Romelu Lukaku besliste de wedstrijd bij zijn eerste Champions League-optreden sinds zijn terugkeer naar Chelsea.

Voor de pauze werkte Lukaku al hard, maar hij werd amper aangespeeld. Na de rust schakelde Chelsea een versnelling hoger en iets meer dan twintig minuten voor tijd resulteerde dat ook in een doelpunt. Azpilicueta mikte de bal perfect op het hoofd van Lukaku (69.), die onhoudbaar in doel ranselde. Zenit had geen antwoord meer op die treffer.

In dezelfde groep ging Juventus met 0-3 winnen bij het Zweedse Malmö. Alex Sandro (23.) zorgde voor de voorsprong, Paulo Dybala (45.) maakte op slag van rust 0-2 vanop de stip. Dan al was duidelijk dat de Zweden uitgeteld waren, maar in de blessuretijd van de eerste helft zorgde Alvaro Morata (45+1.) er nog voor dat er geen enkele hoop overbleef bij Malmö door de 0-3 eindstand vast te leggen.

In Lille-Wolfsburg kwamen er liefst vier Belgen in actie. Koen Casteels stond onder de lat bij de Duitsers, Dodi Lukebakio kwam na 62 minuten invallen. Vier minuten later kwam ook Sebastiaan Bornauw erin, en zeven minuten voor tijd mocht aan de overkant ook onze twintigjarige landgenoot Amadou Onana invallen. Gescoord werd er niet. Het enige wapenfeit van de wedstrijd was de uitsluiting van John Brooks bij de Duitsers.

Voor de pauze werkte Lukaku al hard, maar hij werd amper aangespeeld. Na de rust schakelde Chelsea een versnelling hoger en iets meer dan twintig minuten voor tijd resulteerde dat ook in een doelpunt. Azpilicueta mikte de bal perfect op het hoofd van Lukaku (69.), die onhoudbaar in doel ranselde. Zenit had geen antwoord meer op die treffer. In dezelfde groep ging Juventus met 0-3 winnen bij het Zweedse Malmö. Alex Sandro (23.) zorgde voor de voorsprong, Paulo Dybala (45.) maakte op slag van rust 0-2 vanop de stip. Dan al was duidelijk dat de Zweden uitgeteld waren, maar in de blessuretijd van de eerste helft zorgde Alvaro Morata (45+1.) er nog voor dat er geen enkele hoop overbleef bij Malmö door de 0-3 eindstand vast te leggen. In Lille-Wolfsburg kwamen er liefst vier Belgen in actie. Koen Casteels stond onder de lat bij de Duitsers, Dodi Lukebakio kwam na 62 minuten invallen. Vier minuten later kwam ook Sebastiaan Bornauw erin, en zeven minuten voor tijd mocht aan de overkant ook onze twintigjarige landgenoot Amadou Onana invallen. Gescoord werd er niet. Het enige wapenfeit van de wedstrijd was de uitsluiting van John Brooks bij de Duitsers.