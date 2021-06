De Rode Duivels begonnen hun EK zaterdag met een vlotte zege tegen Rusland. Romelu Lukaku, twee keer aan het kanon, en invaller Thomas Meunier troffen raak.

De Russen konden rekenen op de steun van de thuisfans in Sint-Petersburg en begonnen met het nodige enthousiasme. Maar bij de eerste prik aan de overzijde sloegen de Duivels meteen toe. Lukaku (10.) strafte een defensieve blunder af en scoorde de eerste Belgische treffer.

De goalgetter liep naar de camera met een boodschap voor Christian Eriksen, zijn ploegmaat bij Inter, die eerder op de dag tijdens de wedstrijd van Denemarken was ingestort. 'Chris, sterkte jongen', riep Lukaku naar de camera, 'I love you!' Eriksen, die nog bij Ajax speelde, spreekt Nederlands.

"Chris, I love you!"



Romelu Lukaku ran to the camera to dedicate his goal to Christian Eriksen ♥#EURO2020 | #BEL #RUS pic.twitter.com/3zBjw6fX0k — Goal (@goal) June 12, 2021

Onmiddellijk na de openingsgoal liet Leander Dendoncker de 2-0 liggen, toen hij op aangeven van Lukaku hoog over knalde.

Goal 2, na pech voor Castagne

Net voor het halfuur pech voor Timothy Castagne.

De flankverdediger van Leicester City kwam onzacht in aanraking met het hoofd van Kuzyaev - beide spelers moesten ietwat groggy naar de kant. Zijn vervanger Thomas Meunier liet zich meteen opmerken. De wingback van Borussia Dortmund kon in de 34e minuut een rebound, die doelman Shunin niet goed kon verwerken, binnenwerken.

Cameo voor Eden Hazard

Na de koffie controleerden de Belgen de partij. Rusland wilde wel op zoek gaan naar de aansluitingstreffer, maar kwam kwaliteit tekort om de Belgische afweer in de problemen te brengen. De Duivels spaarden krachten en speelden vooral op balbezit.

Bondscoach Roberto Martinez bracht in de 72e minuut Eden Hazard voor Dries Mertens. De speler van Real Madrid liet weer enkele sprankeltjes van zijn klasse zien. Uit het niets maakte Lukaku (88.), na een knappe doorsteekpass van Meunier, de 3-0. Boeken toe voor de Russen.

In de andere partij won Finland met 0-1 bij Denemarken, in een duel dat overschaduwd werd door een malaise van de Deen Christian Eriksen, die intussen wel stabiel is.

Denemarken ontvangt op de tweede speeldag in groep B, donderdag (18 uur) opnieuw in Kopenhagen, de Duivels. Rusland en Finland kijken elkaar woensdag (15 uur) al in de ogen in Sint-Petersburg. Op maandag 21 juni (21 uur) volgt de derde en laatste speeldag. De troepen van bondscoach Roberto Martinez reizen dan weer naar Sint-Petersburg voor een duel met de Finnen. Denemarken speelt in Kopenhagen gastheer voor Rusland.

De Russen konden rekenen op de steun van de thuisfans in Sint-Petersburg en begonnen met het nodige enthousiasme. Maar bij de eerste prik aan de overzijde sloegen de Duivels meteen toe. Lukaku (10.) strafte een defensieve blunder af en scoorde de eerste Belgische treffer.De goalgetter liep naar de camera met een boodschap voor Christian Eriksen, zijn ploegmaat bij Inter, die eerder op de dag tijdens de wedstrijd van Denemarken was ingestort. 'Chris, sterkte jongen', riep Lukaku naar de camera, 'I love you!' Eriksen, die nog bij Ajax speelde, spreekt Nederlands.Onmiddellijk na de openingsgoal liet Leander Dendoncker de 2-0 liggen, toen hij op aangeven van Lukaku hoog over knalde. Net voor het halfuur pech voor Timothy Castagne. De flankverdediger van Leicester City kwam onzacht in aanraking met het hoofd van Kuzyaev - beide spelers moesten ietwat groggy naar de kant. Zijn vervanger Thomas Meunier liet zich meteen opmerken. De wingback van Borussia Dortmund kon in de 34e minuut een rebound, die doelman Shunin niet goed kon verwerken, binnenwerken. Na de koffie controleerden de Belgen de partij. Rusland wilde wel op zoek gaan naar de aansluitingstreffer, maar kwam kwaliteit tekort om de Belgische afweer in de problemen te brengen. De Duivels spaarden krachten en speelden vooral op balbezit. Bondscoach Roberto Martinez bracht in de 72e minuut Eden Hazard voor Dries Mertens. De speler van Real Madrid liet weer enkele sprankeltjes van zijn klasse zien. Uit het niets maakte Lukaku (88.), na een knappe doorsteekpass van Meunier, de 3-0. Boeken toe voor de Russen. In de andere partij won Finland met 0-1 bij Denemarken, in een duel dat overschaduwd werd door een malaise van de Deen Christian Eriksen, die intussen wel stabiel is. Denemarken ontvangt op de tweede speeldag in groep B, donderdag (18 uur) opnieuw in Kopenhagen, de Duivels. Rusland en Finland kijken elkaar woensdag (15 uur) al in de ogen in Sint-Petersburg. Op maandag 21 juni (21 uur) volgt de derde en laatste speeldag. De troepen van bondscoach Roberto Martinez reizen dan weer naar Sint-Petersburg voor een duel met de Finnen. Denemarken speelt in Kopenhagen gastheer voor Rusland.