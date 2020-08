Inter Milaan heeft zich woensdagavond in de Arena Auf Schalke in het Duitse Gelsenkirchen geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De Italiaanse vicekampioen haalde het in de achtste finales met 2-0 van het Spaanse Getafe.

Het had nochtans helemaal anders kunnen uitdraaien in Gelsenkirchen, waar deze achtste finale met onmiddellijke uitschakeling gespeeld werd omdat zowel de heen- als de terugwedstrijd niet kon doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Inter stond te slapen in de beginfase en had een uitstekende Samir Handanovic nodig om na twee minuten al niet op achterstand te staan tegen de vinnige Spanjaarden, die bleven aandringen.

Aan de overzijde dreigde Lautaro Martinez twee keer, maar het was pas bij de eerste echte kans voor Romelu Lukaku dat het doelpunt ook viel. De Rode Duivel werd met een lange bal diep gestuurd en hield zijn rechtstreekse tegenstander Etxeita knap af, alvorens in de verste hoek te besluiten: 1-0, voor Big Rom het vijfde Europese doelpunt van het seizoen, nummer dertig in totaal.

Gemiste kans

Ook in de tweede helft had de wedstrijd nog kunnen kantelen. Een kwartier voor affluiten ging de bal op de stip na hands van Diego Godin. Invaller Jorge Molina zette zich met weinig vertrouwen tegenover specialist Handanovic en besloot jammerlijk naast. Even later nam Eriksen aan de overzijde alle twijfel weg: 2-0. Bij de laatste acht volgt er een confrontatie met de winnaar van het duel tussen het Duitse Bayer Leverkusen en het Schotse Rangers.

Ook Manchester United mag naar de kwartfinales, na een 2-1 zege tegen het Oostenrijkse LASK. De bezoekers kwamen 0-1 voor op Old Trafford via Weisinger (55.), maar Lingard (57.) en Martial (88.) trokken het nog recht voor de Mancunians. Het was een overbodige wedstrijd, want United had de heenwedstrijd eerder al met 0-5 gewonnen. In de kwartfinales spelen ze tegen FC Kopenhagen, dat de Turkse landskampioen Basaksehir uitschakelde. Koen Casteels ging met Wolfsburg met 3-0 onderuit bij Shakhtar Donetsk, waardoor ze eveneens uitgeschakeld zijn.

Het had nochtans helemaal anders kunnen uitdraaien in Gelsenkirchen, waar deze achtste finale met onmiddellijke uitschakeling gespeeld werd omdat zowel de heen- als de terugwedstrijd niet kon doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Inter stond te slapen in de beginfase en had een uitstekende Samir Handanovic nodig om na twee minuten al niet op achterstand te staan tegen de vinnige Spanjaarden, die bleven aandringen. Aan de overzijde dreigde Lautaro Martinez twee keer, maar het was pas bij de eerste echte kans voor Romelu Lukaku dat het doelpunt ook viel. De Rode Duivel werd met een lange bal diep gestuurd en hield zijn rechtstreekse tegenstander Etxeita knap af, alvorens in de verste hoek te besluiten: 1-0, voor Big Rom het vijfde Europese doelpunt van het seizoen, nummer dertig in totaal. Ook in de tweede helft had de wedstrijd nog kunnen kantelen. Een kwartier voor affluiten ging de bal op de stip na hands van Diego Godin. Invaller Jorge Molina zette zich met weinig vertrouwen tegenover specialist Handanovic en besloot jammerlijk naast. Even later nam Eriksen aan de overzijde alle twijfel weg: 2-0. Bij de laatste acht volgt er een confrontatie met de winnaar van het duel tussen het Duitse Bayer Leverkusen en het Schotse Rangers. Ook Manchester United mag naar de kwartfinales, na een 2-1 zege tegen het Oostenrijkse LASK. De bezoekers kwamen 0-1 voor op Old Trafford via Weisinger (55.), maar Lingard (57.) en Martial (88.) trokken het nog recht voor de Mancunians. Het was een overbodige wedstrijd, want United had de heenwedstrijd eerder al met 0-5 gewonnen. In de kwartfinales spelen ze tegen FC Kopenhagen, dat de Turkse landskampioen Basaksehir uitschakelde. Koen Casteels ging met Wolfsburg met 3-0 onderuit bij Shakhtar Donetsk, waardoor ze eveneens uitgeschakeld zijn.