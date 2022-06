Romelu Lukaku is vrijdagavond in de eerste helft van het Nations League-duel tegen Nederland, op de eerste speeldag in groep 4 van de A-divisie, geblesseerd naar de kant gemoeten.

Hij werd na 26 minuten gewisseld voor Leandro Trossard, waardoor de Belgen zonder diepe spits op het veld staan. Voordien speelden ze al met Kevin De Bruyne als valse 9 - zoals op het WK in Rusland tegen Brazilië - en met Lukaku op de kant.

Lukaku was de voorbije dagen al twijfelachtig vanwege overbelasting en een botsing met een ploegmaat op training. Daardoor sloeg hij de training van woensdag over, donderdag sloot hij opnieuw bij de selectie aan. Tegen de Nederlanders verscheen hij aan de aftrap, maar na een contact met Nathan Aké - hij kreeg diens knie in de kuit - moest hij reeds vroeg in de wedstrijd en bij een 0-0 stand naar de kant.

