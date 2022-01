Na enkele dagen van spanning bij Chelsea heeft coach Thomas Tuchel zijn spits Romelu Lukaku terug in de armen gesloten. 'Romelu heeft zijn excuses aangeboden. Voor mij was het belangrijk om te weten dat het niet met opzet was.' Enkele uren na de aankondiging maakte Lukaku in een video-interview ook publieke excuses over.

Op de personferentie naar aanleiding van de halve finale in de League Cup tegen Tottenham, kwam Tuchel nog eens terug op de onplofte situatie rond Lukaku. De Rode Duivel had in een interview met Sky Sport Italia vorige week, een gesprek dat al enkele weken oud was, duidelijk gemaakt dat hij niet tevreden was met zijn situatie bij de club sinds zijn blessure en coronabesmetting. Daarop werd Lukaku uit de selectie gelaten voor de topper van vorig weekend tegen Liverpool.

Gisteren stond een gesprek tussen beide mannen op het programma. Tuchel was tevreden met de uitkomst. 'Ik ben blij dat we onze tijd hebben genomen om het rustig uit te praten', vertelde de Duitser. Tuchel. 'Hij heeft zich verontschuldigd en zit opnieuw in de groep. Romelu beseft wat hij gecreëerd heeft. Hij voelt de verantwoordelijkheid om de rotzooi op te kuisen.'

Voor Tuchel kwamen de uitspraken ook als een grote verrassing. 'Ik had het gevoel dat hij net terug was na die lastige blessure en een coronabesmetting. Hier had ik geen enkel moment enige twijfel over zijn inzet. Maar Romelu is een emotionele kerel, hij houdt zijn meningen niet voor zichzelf.'

Publieke excuses

Na de uitspraken van Tuckel bood Lukaku ook publiekelijk zijn excuses aan voor zijn tv-interview.

'In een video die dinsdagavond op de website van de Engelse Premier League-club werd geplaatst, sprak de Belgische international de fans toe en bood hij zijn excuses aan, evenals aan Tuchel en de staf van de club.

'Aan de fans, het spijt me dat ik jullie van streek heb gemaakt. Je kent de band die ik met deze club heb sinds mijn tienerjaren. Dus ik begrijp volkomen dat jullie boos zijn. Het is nu aan mij om jullie vertrouwen terug te winnen. Ik zal mijn best doen om elke dag op het trainingsveld en in de wedstrijden inzet te tonen en ervoor te zorgen dat we wedstrijden winnen', aldus de 28-jarige Belg. 'Ik ben heel blij dat ik bij Chelsea ben, het is altijd de club van mijn dromen geweest. Sinds ik hier vertrok, was het mijn missie om weer terug te komen. Ik tekende ook een contract van vijf jaar om mijn toewijding te tonen. De fans hoeven daar niet aan te twijfelen. Ik had in het interview dat ik gaf veel duidelijker moeten zijn. Het ging over mijn afscheid van de fans in Milaan. Op geen enkel moment was het mijn bedoeling Chelsea en zijn fans te schofferen.'

'Ik bied ook mijn excuses aan aan de manager, mijn teamgenoten en het bestuur, want ik denk niet dat het het juiste moment was', ging Lukaku verder. Hij voegde er nog aan toe dat hij wil 'helpen de ploeg te laten winnen en op zijn best te presteren.'

Ondanks zijn verontschuldigingen zal Lukaku naar verwachting een boete van ongeveer 500.000 euro betalen, aldus Italiaanse media.

Thomas Tuchel is speaking to the media ahead of #CheTot tomorrow night. 🎙 https://t.co/zzmUitCpYT — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

