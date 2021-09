Romelu Lukaku, Jan Vertonghen en Thomas Meunier hebben zoals aangekondigd de Rode Duivels verlaten en zijn teruggekeerd naar hun clubs. Dat heeft het Twitteraccount van de Rode Duivels vandaag bekendgemaakt.

Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere sluiten zoals afgesproken aan voor de WK-kwalificatiewedstrijd van woensdag tegen Wit-Rusland, dat vanwege de politieke situatie in het land in het Russische Kazan afgewerkt wordt.

Lukaku en Vertonghen zijn geschorst voor het komende duel. Meunier is nog niet wedstrijdfit na een besmetting met het coronavirus. "We gaan hem zo'n lange vliegreis niet aandoen", zei bondscoach Roberto Martinez na de 3-0 zege van zondag tegen Tsjechië.

Ook Thibaut Courtois, die wat last heeft aan de achillespees, laat de match in Kazan schieten.

Verschaeren en De Ketelaere hielpen de nationale belofteploeg vrijdag aan een 0-3 zege tegen Turkije in de EK-kwalificaties.

Hugo Siquet mocht deze ochtend meetrainen met de Duivels, "als beloning" voor zijn prestaties bij de beloften. Hij reist echter niet mee af naar Kazan. "Eerste training met de Rode Duivels", tweette Siquet bij een foto, waarop hij te zien is naast Christian Benteke, Koen Casteels, Dodi Lukebakio, Brandon Mechele, Thierry Henry en Verschaeren.

