Romelu Lukaku heeft intussen contact gehad met zijn Inter-ploegmaat Christian Eriksen en heeft al met de coach gesproken om hem eventueel te gaan bezoeken in het ziekenhuis.

Tijdens het duel tussen Denemarken en België zal er donderdagavond na tien minuten applaus zijn voor de Deense spelverdeler, die zaterdag in het duel tegen Finland een hartstilstand kreeg en minutenlang gereanimeerd moest worden. 'In de tiende minuut gaat die bal buiten en applaudiseren wij mee. Dat is maar normaal. Heel wat spelers bij ons hebben ooit ook met Eriksen samengespeeld. Maar we mogen niet vergeten dat we hier zijn om een wedstrijd te spelen', vertelde Lukaku woensdag.

Ondanks twee recente zeges in de Nations League verwacht Lukaku zich donderdag toch aan een serieuze test tegen Denemarken en daar hebben de recente gebeurtenissen iets mee te maken. 'We weten dat het morgen een heel zware test voor ons zal zijn, want de Denen zullen door de onverwachte omstandigheden extra gemotiveerd zijn om deze wedstrijd te winnen. We onderschatten ze dan ook niet. Of we gezien de gebeurtenissen medeleven zullen tonen? Op het hoogste niveau moet je gewoon meedogenloos zijn. Ik heb geen medelijden op het veld, dat type speler ben ik niet. Andere ploegen zullen met ons ook geen medeleven hebben. We moeten een momentum creëren en naar onze beste vorm toegroeien. Ook ikzelf kan nog beter. Ik probeer nu op de langere termijn nog constanter te worden, om een volledig seizoen van begin tot einde dominant te zijn. Al was er het afgelopen seizoen al veel vooruitgang. Het zit in de details: ik ben al constanter geworden, ik zie het spel beter en kan makkelijker scoren. Ik bekijk heel veel beelden van de tegenstander, waardoor het spel voor mij lijkt te vertragen en ik betere beslissingen kan nemen. Zo ben ik een betere teamspeler geworden.'

Tijdens het duel tussen Denemarken en België zal er donderdagavond na tien minuten applaus zijn voor de Deense spelverdeler, die zaterdag in het duel tegen Finland een hartstilstand kreeg en minutenlang gereanimeerd moest worden. 'In de tiende minuut gaat die bal buiten en applaudiseren wij mee. Dat is maar normaal. Heel wat spelers bij ons hebben ooit ook met Eriksen samengespeeld. Maar we mogen niet vergeten dat we hier zijn om een wedstrijd te spelen', vertelde Lukaku woensdag.Ondanks twee recente zeges in de Nations League verwacht Lukaku zich donderdag toch aan een serieuze test tegen Denemarken en daar hebben de recente gebeurtenissen iets mee te maken. 'We weten dat het morgen een heel zware test voor ons zal zijn, want de Denen zullen door de onverwachte omstandigheden extra gemotiveerd zijn om deze wedstrijd te winnen. We onderschatten ze dan ook niet. Of we gezien de gebeurtenissen medeleven zullen tonen? Op het hoogste niveau moet je gewoon meedogenloos zijn. Ik heb geen medelijden op het veld, dat type speler ben ik niet. Andere ploegen zullen met ons ook geen medeleven hebben. We moeten een momentum creëren en naar onze beste vorm toegroeien. Ook ikzelf kan nog beter. Ik probeer nu op de langere termijn nog constanter te worden, om een volledig seizoen van begin tot einde dominant te zijn. Al was er het afgelopen seizoen al veel vooruitgang. Het zit in de details: ik ben al constanter geworden, ik zie het spel beter en kan makkelijker scoren. Ik bekijk heel veel beelden van de tegenstander, waardoor het spel voor mij lijkt te vertragen en ik betere beslissingen kan nemen. Zo ben ik een betere teamspeler geworden.'