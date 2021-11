De gewezen scoremachine van Anderlecht wil graag met de Mannschaft naar het WK in Qatar. Hij werd voor het eerst opgeroepen door bondscoach Hansi Flick.

De loopbaan van Lukas Nmecha blijft voortvarend verlopen. De 22-jarige aanvaller, vorig seizoen door Anderlecht gehuurd van Manchester City, schoot de U21 van Duitsland begin juni tegen Portugal naar de EK-titel in Slovenië.

De sinds afgelopen zomer aan VfL Wolfsburg uitgeleende spits werd vorige week als enige nieuwkomer door de Duitse bondscoach opgeroepen voor de WK-kwalificatieduels tegen Liechtenstein (11/11 in Wolfsburg) en in Armenië (14/11).

'Dat hij zeer actief is en de bal goed kan bijhouden, bevalt me vooral', verklaarde Hansi Flick waarom hij Nmecha erbij haalde als vervanger voor de geblesseerde Timo Werner.

Zelfvertrouwen

Kickerjournalist Thomas Hiete bracht onlangs Lukas en zijn broer Felix (21, offensieve middenvelder, transfervrij en definitief overgekomen van Manchester City) samen voor een dubbelgesprek. Een aangename babbel met de kinderen van een Duitse vader (een gewezen amateurvoetballer) en een Nigeriaanse moeder (een voormalige turnster) die ook nog de Engelse nationaliteit hebben. Een paar jaar na hun geboorte in Hamburg verhuisden ze immers naar Manchester.

De meer introverte Felix, die - al dan niet - voorlopig nog altijd de voorkeur geeft aan The Three Lions en zich ook liefst uitdrukt in het Engels, wil net als zijn oudere broer Lukas verder rijpen in Wolfsburg.

'Ik kwam naar de Bundesliga om te spelen', zegt Lukas, terugkijkend op zijn eerste weken onder de al doorgestuurde hoofdtrainer Mark van Bommel en zijn huidige opleving onder opvolger Florian Kohfeldt (drie goals in even veel partijen). 'Ik denk altijd dat ik de beste aanvaller ben. Dat is een vorm van zelfbewustzijn. Geen arrogantie, want dat zou verkeerd zijn. Wij weten allebei dat we nog veel moeten leren, ook van anderen. En als je van bij Manchester City komt, dan kennen wij niks anders dan hoge verwachtingen. We leerden om daarmee om te gaan.'

Lukas Nmecha trapte Duitsland naar de Europese titel bij de Beloften © GETTY

'Bij Manchester City kwamen er elk seizoen nieuwe toptalenten, andere aanvallers bij, de besten van hun leeftijdscategorie', vervolgt Lukas. 'Wanneer je je dan kan doorzetten en toch speelt, ontwikkel je een vorm van zelfvertrouwen en karaktersterkte.

Felix beaamt dat: 'Doorslaggevend is wat je op het veld toont. Als je daar niet in jezelf gelooft, dan ben je verloren. We spreken over de vereisten van topvoetbal.'

Kevin De Bruyne

Het was destijds U21-bondscoach Stefan Kuntz die Lukas Nmecha definitief voor de Mannschaft deed kiezen, nadat hij in 2017 nog met de U19 van Engeland Europees kampioen werd. 'Zijn rol was inderdaad groot', bevestigt de oudste van de broers. 'Hij overtuigde me. Emotioneel verliep die wissel niet. Veel kritiek kwam er ook niet, want Engeland beschikt over zoveel goede spelers. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik daarmee voor mezelf de juiste keuze maakte. Ik voel me iets meer Duitser dan Engelsman. Ik hoop het liefst als A-international mee te kunnen gaan naar het WK in Qatar.'

Over wie de beste prof was die hij op het trainingsveld kruiste bij Manchester City hoeft Lukas Nmecha niet lang na te denken. 'Kevin De Bruyne', klinkt het heel overtuigd. 'Ik vroeg hem ook een keer hoe het hem was bevallen bij VfL Wolfsburg. Hij antwoordde: voor het voetbal top, om te leven heel rustig. Dat beeld klopt volledig.'

