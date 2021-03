Omdat Engeland te veel goeie rechtsachters telt, denkt Manchester Unitedspeler Aaron Wan-Bissaka eraan om de nationale ploeg de rug te keren en voortaan voor Congo uit te komen.

De Rode Duivels sukkelden lange tijd om een goeie rechtsachter te hebben. Aan het begin van deze 'Gouden Generatie' werd daar steevast Toby Alderweireld, een rechtsvoetige centrale verdediger geplaatst. De Antwerpenaar deed het daar goed maar je zag dat het niet zijn favoriete of natuurlijke positie op het veld was. Ondertussen lijkt dat probleem wat verholpen met Thomas Meunier en Timothy Castagne die elkaar het vuur aan de schenen leggen om in de basis te staan.

Bij de Engelse nationale ploeg is dat probleem er absoluut niet. Met Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Reece James en Kieran Trippier hebben de Three Lions zo maar eventjes vier toppers op die positie ter beschikking. En daar zit ook nog een vijfde optie bij met Aaron Wan-Bissaka. Maar de aalvlugge rechtsachter van Manchester United ziet geen toekomst voor zichzelf bij de nationale ploeg, zo meldt de Amerikaanse site The Athletic.

De ondertussen 23-jarige Engelsman doorliep de jeugdopleiding van Crystal Palace en brak in 2019 helemaal door met een transfer naar United voor 55 miljoen euro. Bij de Red Devils is Wan-Bissaka de vaste rechtsachter, maar in de tussentijd speelde hij nog geen enkele interland met Engeland. Vorig seizoen werd hij eens bij de selectie gehaald door bondscoach Gareth Southgate, maar daar bleef het voorlopig bij. Zonder een minuut gespeeld te hebben.

Volgens The Athletic wil Wan-Bissaka nu zijn Engelse droom opgeven om voor Congo uit te komen. De vader van de 23-jarige speler van Manchester United is afkomstig uit Congo en Aaron zelf speelde al eens een jeugdinterland in 2015 voor het Afrikaanse land. Als Southgate ook voor de interlands in maart de jonge rechtsachter thuis laat, dan zou de overstap finaal kunnen worden.

Zo zie je maar, te veel luxe hebben is ook weer niet goed.

De Rode Duivels sukkelden lange tijd om een goeie rechtsachter te hebben. Aan het begin van deze 'Gouden Generatie' werd daar steevast Toby Alderweireld, een rechtsvoetige centrale verdediger geplaatst. De Antwerpenaar deed het daar goed maar je zag dat het niet zijn favoriete of natuurlijke positie op het veld was. Ondertussen lijkt dat probleem wat verholpen met Thomas Meunier en Timothy Castagne die elkaar het vuur aan de schenen leggen om in de basis te staan.Bij de Engelse nationale ploeg is dat probleem er absoluut niet. Met Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Reece James en Kieran Trippier hebben de Three Lions zo maar eventjes vier toppers op die positie ter beschikking. En daar zit ook nog een vijfde optie bij met Aaron Wan-Bissaka. Maar de aalvlugge rechtsachter van Manchester United ziet geen toekomst voor zichzelf bij de nationale ploeg, zo meldt de Amerikaanse site The Athletic. De ondertussen 23-jarige Engelsman doorliep de jeugdopleiding van Crystal Palace en brak in 2019 helemaal door met een transfer naar United voor 55 miljoen euro. Bij de Red Devils is Wan-Bissaka de vaste rechtsachter, maar in de tussentijd speelde hij nog geen enkele interland met Engeland. Vorig seizoen werd hij eens bij de selectie gehaald door bondscoach Gareth Southgate, maar daar bleef het voorlopig bij. Zonder een minuut gespeeld te hebben. Volgens The Athletic wil Wan-Bissaka nu zijn Engelse droom opgeven om voor Congo uit te komen. De vader van de 23-jarige speler van Manchester United is afkomstig uit Congo en Aaron zelf speelde al eens een jeugdinterland in 2015 voor het Afrikaanse land. Als Southgate ook voor de interlands in maart de jonge rechtsachter thuis laat, dan zou de overstap finaal kunnen worden.Zo zie je maar, te veel luxe hebben is ook weer niet goed.