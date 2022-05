Janice Cayman (33) heeft voor de tweede keer met Olympique Lyon de Champions League vrouwenvoetbal gewonnen. In de finale in het Juventus Stadium in Turijn haalde Lyon het met 3-1 van FC Barcelona, dat zijn titel niet kon verlengen. De Franse club stelde zijn record scherper en telt nu acht eindzeges.

Lyon kwam in de zesde minuut op voorsprong via Amandine Henry. De middenveldster zag haar spectaculair afstandsschot in de winkelhaak belanden. Ster Ada Hegerberg (23.) zette halverwege de eerste helft de 2-0 op het scorebord met een rake kopbal, na een mooie voorzet van Selma Bacha. Het ging van kwaad naar erger voor Barça. De Catalaanse defensie kreeg het leer niet weggewerkt, Catarina Macario (33.) duwde de bal van dichtbij via de paal binnen. Maar Barcelona was niet uitgeteld, vier minuten voor de rust lukte Gouden Bal-winnares Alexia Putellas de aansluitingstreffer met een schot in een tijd.

Voor het uur probeerde Guijarro Lyon-doelvrouw Endler te verschalken vanaf de middencirkel, haar knappe schot stierf echter op de lat. Lyon wist Barcelona in de tweede helft uiteindelijk goed af te houden, een comeback zat er niet in. Hegerberg trapte in de blessuretrijd op de paal. Barcelona leed zo pas zijn tweede nederlaag dit seizoen. Cayman mocht in de 81e minuut invallen.

In 2020 behaalde Cayman met Lyon al eens de eindzege op het kampioenenbal, toen kwam de Red Flame evenwel niet in actie in de finale tegen Wolfsburg. De Franse topclub is met acht CL-titels recordhouder. In 2019 stonden Lyon en Barcelona ook al tegenover elkaar in de eindstrijd van de Champions League. Toen won Lyon met 4-1.

