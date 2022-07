De Belgische vrouwen maken zich op voor hun kwartfinale op het EK. Zweden, de nummer twee op de wereldranglijst, is een heel taaie brok.

In de kwalificatiewedstrijden voor het EK toonde Zweden waarom het als een van de topfavorieten voor de eindzege mag gezien worden. Het won zeven van de acht wedstrijden en had een doelsaldo van +38. De troepen van coach Peter Gerhardsson werden zo met grote voorsprong groepswinnaar in een poule met ook nog IJsland (tweede), Slowakije, Hongarije en Letland. Alleen op verplaatsing naar IJsland verloor het punten: in Reykjavik werd het 1-1. Naast die kwalificatiecampagne nam Zweden dit jaar ook deel aan de Algarve Cup, een toernooi dat jaarlijks gespeeld wordt in Portugal. Het won in de finale tegen Italië op strafschoppen. De Zweedse vrouwen genoten zo van een prima voorbereiding.Ze vertrekken naar het EK met enkele topprestaties op hun palmares. Ze staan momenteel tweede op de wereldranglijst, haalden brons op het WK in 2019 en verloren nipt de olympische finale in Tokio van Canada. Zweden is gebrand op revanche en wil nu de kroon op het werk zetten.Net voor Gerhardsson zijn selectie bekendmaakte, maakte hij er geen geheim van dat hij enorm gezwoegd had om de juiste namen te kiezen: "Het is nog nooit zo moeilijk geweest. Sinds Magnus (Wikman, de assistent-coach, nvdr) en ik het in 2017 overnamen, is de strijd om de plaatsen nog nooit van dit niveau geweest. En ik heb het niet alleen over de basiself, het geldt voor de ganse selectie. Het zal moeilijk zijn voor sommige meisjes die het niet zullen halen."Zweden kwam naar het EK met grote ambities. De goeie vorm moest uitmonden in winst. Maar tegen de verwachtingen in startte het nogal stroef. Een gelijkspel tegen Nederland was niet waar het op had gehoopt. Het begon nochtans sterk aan de wedstrijd met een strak tempo en hoge druk. Jonna Andersson (Chelsea) opende de debatten met een doelpunt in de 36ste minuut, maar in de tweede helft kwam Oranje langszij na een treffer van Jill Roord. Een ontgoocheling van jewelste, aangezien Nederland bijlange na niet op zijn beste niveau speelde.Ook in de tweede match verliep het niet altijd even soepel. Tegen Zwitserland kregen we het omgekeerde beeld van de eerste wedstrijd: een zwakke eerste helft en een betere tweede. Zweden won uiteindelijk wel, maar met het kleinste verschil: 2-1. Opnieuw geen overtuigende prestatie.Tegen Portugal kwam het uiteindelijk wel onder stoom. In een doelpuntrijke partij liet het geen spaander heel van de tegenstander: het werd 5-0. Die hoge score zorgde ervoor dat Zweden de groepswinst bemachtigde op doelsaldo, voor Nederland. Daardoor komt het uit tegen de Red Flames, die zelf tweede werden in hun poule.Waar de Red Flames zeker moeten voor oppassen zijn doelpunten na een stilstaande fase. Zweden heeft er een patent op. In de kwalificatie scoorde het 40 keer, waarvan er 10 in het mandje werden gelegd op dode spelmomenten. Een sterk wapen, dat ook in het toernooi al van pas kwam. In de wedstrijd tegen Portugal werd er twee keer op hoekschop en ook eens op vrije trap gescoord.Verdedigers Hanna Glas (Bayern München) en Emma Kullberg (Brighton) zullen er vrijdag waarschijnlijk niet bij zijn. Samen met een staflid legden zij een positieve sneltest af en even later ook een positieve PCR-test. Niet dat zij de belangrijkste pionnen zijn, maar de situatie zorgt toch voor spanning in het Zweedse kamp. Als ze een negatieve test afleggen, volledig symptoomvrij zijn en de interne gezondheidscontroles overleven, kunnen ze alsnog hun opwachting maken, maar die kans is klein.Door Siemen Caveye