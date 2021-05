Volgens Franse media zullen we vanavond een verrassende naam terugvinden bij de Franse EK-selectie van bondscoach Didier Deschamps. Niemand minder dan persona non grata Karim Benzema zou terugkeren bij Les Bleus.

Zijn laatste interland is al van 2015 geleden (toen tegen Armenië), maar de topspits van Real Madrid mag misschien wel hopen op een terugkeer bij de Franse nationale ploeg. Volgens L'Équipe en Le Parisien zou de 33-jarige spits deel uitmaken van de EK-selectie van bondscoach Deschamps. Die wordt vanavond om 20u20 bekendgemaakt.

Sinds die laatste wedstrijd 6 jaar geleden, is Karim Benzema persona non grata bij Les Bleus. Maar door zijn sterke prestaties bij Real Madrid kijkt de bondscoach dan toch nog eens in zijn richting. Momenteel is Benzema zelfs aan zijn meest productieve seizoen ooit bezig met 29 treffers voor de Koninklijke.

Benzema is niet de perfecte schoonzoon van Frankrijk. Hij telt al enkele stevige snelheidsovertredingen en haalde de pers al eens door een betaling aan een minderjarige prostituee. Maar het is vooral de beruchte sekstape-affaire met ploeggenoot Mathieu Valbuena dat hem de das omdeed. Sindsdien zit het er bovenhands op tussen speler, bondscoach en bond en wordt hij niet meer opgeroepen.

Benzema haalde daarna nog herhaaldelijk uit op zijn sociale mediakanalen wanneer Deschamps of bondsvoorzitter Noël Le Graët hem door het slijk haalden op televisie. En dan was er nog de uitspraak van Benzema in 2016 waarin hij beweerde dat Deschamps zou gezwicht zijn voor de druk van racisten om hem uit de selectie voor het EK in eigen land te houden. 'Ik vergeef nooit wat Benzema toen zei, nooit!', liet Deschamps daar later nog over weten. En Spaanse media herhalen al jaren dat het ongezien is dat Deschamps Benzema niet bij de groep wil halen.

Bovendien kunnen Benzema en zijn 'opvolger' Olivier Giroud niet meteen door eenzelfde deur. In een Facebook Live vorig jaar haalde de spits van Real Madrid hard uit naar zijn collega. 'Je verwart Formule 1 toch ook niet met een karting? Ik weet dat ik de Formule 1 ben en dan ben ik nog aardig', was zijn antwoord op de vraag wat hij van Giroud vond. 'Spectaculair is het allemaal niet met hem. En vindt iedereen het leuk om ernaar te kijken? Dat weet ik nog zo niet...'

Zouden de plooien dan gladgestreken zijn net voor het EK. In januari klonk het nog bij Deschamps dat hij niets moest weten van de Franse topschutter. 'Hij heeft mijn naam door het slijk gehaald en daar lijd ik nog elke dag onder', vertelde hij toen.

Bij de Franse bevolking is het een delicate kwestie. Laten we zeggen dat ze verdeeld zijn over Benzema. De ene groep vindt het onbegrijpelijk dat Benzema al 6 jaar niet meer opgeroepen, want Benzema telt toch al 81 caps en scoorde daarin 27 keer. Anderen halen hun schouders ervoor op door te zeggen dat Frankrijk sinds zijn vertrek de finale van het EK bereikte en zelfs wereldkampioen werd. Benzema raakte met de Franse nationale ploeg namelijk nooit voorbij een kwartfinale op een groot toernooi.

Wat zal het worden? Antwoord vanavond om 20u20.

