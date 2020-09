Gent is uitgeschakeld voor de Champions League na een 3-0 nederlaag op bezoek bij Dinamo Kiev in de terugwedstrijd van de play-offronde op dinsdag. De Belgische club zit vrijdag wel in de trommel bij de loting voor de groepsfase van de Europa League.

Gent stond voor een moeilijke opgave na de 1-2 thuisnederlaag in de heenwedstrijd en na het thuislaten van Roman Bezoes, Vadis Odjidja-Ofoe en Roman Yaremchuk, bleef ook Sven Kums op de bank. Na negen minuten werden de Gentenaren al koud gepakt door de Oekraïners. Vitaliy Buyalskyy kaatste de bal met een hakje binnen na de teruglegger van Vladyslav Supriaga.

Niet veel later was Osman Bukari dichtbij de gelijkmaker, maar de Ghanees liet de kans liggen. Het bleek een dure misser te zijn, want na een handsbal van Ihor Plastoen kon Carlos Pena de 2-0 binnen trappen vanop de stip (36.). Kort na de eerste strafschopfout leek de bal opnieuw op de stip te gaan voor de thuisploeg, maar deze keer kon de VAR er nog een stokje voor steken.

Na de rust was het wel weer zover. Na een trekfout van Núrio Fortuna, trapte Gerson Rodrigues de tweede penalty van de dag binnen (49.). Gent kwam nog een paar keer dicht bij de eerredder, maar kreeg de nul niet meer van het bord.

