Het Schalke 04 van Benito Raman opent de terugronde in de Bundesliga tegen revelatie Mönchengladbach. Voor de 25-jarige Gentenaar het sein om naar de 'ik zal het je eens tonen'-modus te schakelen, zo vertelde hij aan de Duitse pers.

Door tweemaal een enkelblessure (midden augustus en midden september) maakte Benito Raman, die vorige zomer voor 6,5 miljoen euro Fortuna Düsseldorf inruilde voor Schalke 04, niet alle 17 wedstrijden van de heenronde in de Bundesliga mee. De aalvlugge linksbuiten geraakte onder coach David Wagner toch aan 11 duels, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 3 assists.Populair SchalkeDe Königsblauen sloten de heenronde af op een gedeelde vierde plaats. Net als Borussia Dortmund sprokkelden ze dertig punten, drie minder dan uittredend kampioen Bayern München. Enkel herfstkampioen RB Leipzig (37) en Borussia Mönchengladbach (35) gaan hen nog voor. Schalke 04 opent de terugronde tegen Gladbach, waarbij ze in de eigen Veltins-Arena - voor een gemiddelde van 61.148 de afgelopen maanden, of 98 procent van de bezetting - de 0-0 uit de heenronde willen goedmaken met een zege. Broodnodig ook, want de thuisbalans oogt voorlopig wat mager met amper 16 op 27. Twee jaar geleden werden ze in Gelsenkirchen vice-kampioen. Dit nogmaals evenaren, en zo CL-voetbal afdwingen, blijft de betrachting.Wagner installeerde in zijn eerste maanden bij Schalke 04 een tactiek die gericht is op veel beweging, hoge pressing en spelers die allemaal de bal vragen. Op die manier proberen ze de tegenstander tot fouten te dwingen. Ook belangrijk in die filosofie: snelle wingers. Een kolfje naar de hand van Benito Raman. De eenmalige Rode Duivel, die in Gelsenkirchen een contract tekende tot 2024, zette op die manier een sterke decembermaand neer.Hoger mikkenIn het Duitse sportblad Kicker pakte de 25-jarige Gentenaar alvast uit met een gezonde dosis strijdvaardigheid. 'Ik wil het ongelijk aantonen van de personen die kritiek op me hadden', beweert Raman. 'Daarom schakel ik straks over naar de 'ik zal het jullie eens tonen'-modus. Ondertussen zijn er experten, zoals Christoph Daum, die beweren dat Schalke niet mijn eindpunt zal zijn. Maar dat ik nog hoger kan en mag mikken.'Friedhelm Funkel, zijn coach bij Fortuna Düsseldorf, bestempelde Raman onlangs als een gevoelig karakter, die veel nestwarmte nodig heeft. Hij moest hem naar verluidt meermaals in de armen sluiten en raadde Raman aan meermaals per week mental coach Axel Zehle te bezoeken. 'Ik was verwonderd door die uitspraken', zegt de vleugelaanvaller daarover in Kicker. 'Bovendien blijf ik vinden dat zoiets niet publiek moet worden gemaakt.' Waarvan akte.