Bayern München is er zaterdag niet in geslaagd zich voor de 31e keer tot landskampioen te kronen. Voor een negende landstitel op rij volstond een zege tegen Mainz, maar de thuisploeg haalde het zowaar met 2-1 van de Rekordmeister.

Met topschutter Robert Lewandowski opnieuw tussen de lijnen na een knieblessure zou Bayern de klus wel klaren in Mainz. Niets was echter minder waar. Al in de derde minuut kwam Mainz op voorsprong via Jonathan Burkardt, zijn schot verraste Bayern-doelman Neuer. Acht minuten voor de rust verdubbelde Robin Quaison zowaar de score, hij kopte een vrije trap tegen de netten. De aansluitingstreffer van Lewandowski in de blessuretijd (90.+4), een doelpunt in geschenkverpakking nadat Hack de bal te laconiek terugkopte op zijn doelman, kwam veel te laat.

Nog genoeg kansen

Met nog drie speeldagen te gaan telt Bayern 71 punten, dat zijn er tien meer dan eerste achtervolger RB Leipzig. Verliest Leipzig zondag thuis van Stuttgart, dan is een nieuwe titel van Bayern toch al een feit. Mainz deed zaterdag een goede zaak in de strijd tegen de degradatie. Met 34 punten klom het naar de 12e plaats. Mainz telt zo vijf punten meer en een match minder dan Keulen, dat 16e is. Die plek komt op het einde van het seizoen neer op een play-off voor het behoud.

