Nick Mavromaras, de zaakwaarnemer van het Canadese goudhaantje bij KAA Gent, spreekt duidelijke taal in de Duitse pers.

Met achttien goals is Jonathan David (20) samen met Dieumerci Mbokani (R. Antwerp FC) na 29 speeldagen in de Jupiler Pro League de gedeelde topschutter. Maar daarnaast zorgen ook de elf doelpunten in amper twaalf interlands voor de nationale ploeg er voor dat heel voetballend Europa, samen met zijn opvallende optredens in de Europa League, het goudhaantje van KAA Gent leerde kennen.In een gesprek met de Duitse krant Ruhr Nachrichten is het journalist Jürgen Koers die bij makelaar Nick Mavromaras polste naar de toekomst van Jonathan David, nog tot 2023 onder contract bij de Buffalo's. Nadat enkele Europese topclubs, zoals Manchester United, Inter en FC Porto, al in verband werden gebracht met een overgang komende zomer, lonkt het duo blijkbaar toch meer naar de Duitse competitie.'De sprongen die hij maakt in zijn ontwikkeling blijven enorm', zegt Mavromaras in Ruhr Nachrichten. 'Strikt genomen speelt Jonathan eigenlijk nog maar zijn eerste volledige seizoen als prof. In Europa zijn er weinig betere twintigjarigen. Jonathan is een supervoetballer, een speler voor de vijf beste clubs in Europa'. Mavromaras verwijst daarbij naar de 23 goals en 10 assists in 40 duels tijdens het seizoen 2019/20.Naar verluidt lag er in januari dit jaar een recordaanbod op tafel bij algemeen manager Michel Louwagie, die het voorstel naast zich neerlegde en al liet uitschijnen dat de Canadees zeker 25 miljoen euro waard is. De zaakwaarnemer van Jonathan David gaat er echter van uit dat er tijdens de komende transfermercato, waarbij moeilijk valt in te schatten wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de financiële slagkracht van de Europese grootmachten, een wissel naar een grotere club mogelijk is. 'Jonathan is klaar voor de volgende stap', klinkt de makelaar overtuigd. 'Hij wil graag naar de Bundesliga. Alleen moeten we in eerste instantie nog wat afwachten.' De youngster is in beeld bij Bayern München, RB Leipzig Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen. Een mooi en lucratief gezelschap.