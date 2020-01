De Spaanse tweedeklasser Malaga heeft zijn trainer Victor Sanchez (del Amo) geschorst nadat een video met expliciete beelden van hem online werd geplaatst.

De video is in Spanje in een razend tempo viraal gegaan en dus voelt Málaga zich genoodzaakt om zijn hoofdtrainer te schorsen. 'Vanwege de recente ontwikkelingen, die nog niet zijn bevestigd, heeft Málaga trainer Victor Sánchez per direct geschorst van zijn werkzaamheden, totdat er een volledig onderzoek is afgerond. We zullen meer informatie verschaffen als alle feiten zijn gecheckt.'

Het filmpje is niet bepaald verhullend, want de edele delen van Sánchez zijn vol in beeld. Dat het niet de bedoeling was dat het filmpje zou uitlekken, is wel duidelijk. Volgens Sánchez zelf gaat het om afpersing. Dat liet hij weten in een statement op twitter.

Malaga zelf is niet aan haar beste seizoen in de Spaanse tweede klasse bezig. Voorlopig bengelen de troepen van Sánchez, die in 2018 degradeerden, ook onderaan in de Segunda División.

