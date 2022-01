De Malinese international Ousmane Coulibaly heeft zaterdag tijdens een competitiewedstrijd in Qatar een hartaanval gekregen. Tijdens de wedstrijd tussen zijn club Al-Wakrah en Al-Rayyan zakte de 32-jarige verdediger kort voor het einde van de eerste helft in elkaar.

Op beelden was te zien hoe een ambulance vervolgens het veld op reed. Coulibaly wordt medisch behandeld, zijn toestand is stabiel', liet de Qatarese voetbalbond zaterdagavond in een verklaring weten. 'We wensen hem een spoedig herstel toe.'

De inzinking van Coulibaly riep onaangename herinneringen op aan Christian Eriksen, die tijdens het Europees kampioenschap tijdens de wedstrijd tussen zijn Denemarken en Finland in elkaar zakte en moest worden gereanimeerd. Ook de Argentijn Sergio 'Kun' Agüero van FC Barcelona beëindigde onlangs op 33-jarige leeftijd zijn loopbaan als profvoetballer wegens hartproblemen.

Coulibaly speelde vele jaren voor Mali, maar werd niet geselecteerd voor de Afrika Cup. Op clubniveau was hij vooral actief in Frankrijk (Guingamp en Brest) en Griekenland (Platanias en Panathinaikos).

