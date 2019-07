De Oekraïener Ruslan Malinovsky (ex-KRC Genk) heeft meteen gescoord tijdens z'n debuut voor Atalanta Bergamo. Ook Timothy Castagne mocht opdraven, terwijl Dennis Praet zwaar uithaalde met Sampdoria (15-0).

Bij ons start de competitie volgende week al, maar in Italië trappen ze nog maar net opnieuw tegen een bal. Zo speelden Atalanta Bergamo en Sampdoria gisteren hun eerste oefenwedstrijden. Beide ploegen domineerden volledig kleinere ploegen uit de amateurreeks. Praet en co scoorden er negen versus Brusaporto, terwijl Timothy Castagne de eerste helft speelde in de 15-0 overwinning van de Italiaanse nummer drie van vorig seizoen.

Malinovsky maakte zijn debuut in de tweede helft en kon meteen een strafschop binnenpegelen. De Serie A start pas een maand na het lanceren van de Belgische competitie. Genoeg tijd dus voor de 26-jarige middenvelder om een basisplaats te veroveren bij Atalanta.

Ten slotte bekampte het Watford van Christian Kabasele de Nederlandse kampioen Ajax tijdens hun stage in het Oostenrijkse Saalfelden. De verdediger maakte minuten in de tweede helft waarin de Engelsen nog een 1-0 voorsprong uit handen gaven. De goals kwamen van Andre Gray (Watford) en Van de Beek & Timber (Ajax). Razvan Marin (ex-Standard) startte in de basis voor de Amsterdammers.