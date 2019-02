Man City beent Liverpool bij: 'Nooit opgeven is de les'

Een week geleden leek Liverpool, met een voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger Manchester City, nog op weg naar een eerste landstitel in 28 jaar, intussen staan de Citizens weer aan de leiding - met evenveel punten (62) en een beter doelsaldo, maar wel een match meer gespeeld.

Manchester City, met Kevin De Bruyne als invaller en Vincent Kompany nog altijd out, ging woensdagavond met 0-2 winnen bij Everton in een vooruitgeschoven wedstrijd van de 27e speeldag - doelpunten van Aymeric Laporte en Gabriel Jesus.

Tussen zeven en nul

Nadat City vorige week bij Newcastle zijn vierde nederlaag van het seizoen had geleden, kreeg Liverpool de kans om de kloof uit te diepen tot zeven punten. The Reds bleven in hun laatste twee wedstrijden echter steken op een gelijkspel, vorige week woensdag tegen Leicester en afgelopen maandag tegen West Ham (telkens 1-1). Man City won intussen ook van Arsenal, waardoor de kloof weer herleid werd tot drie punten. Die is nu gedicht, al heeft Liverpool dus wel nog zijn wedstrijd van de 27e speeldag te goed.

'Vijf dagen geleden hadden we ook zomaar zeven punten achter kunnen staan', zei Man City-manager Pep Guardiola. 'De les is dus dat je nooit moet opgeven. Dat is een les voor alle sporters. Altijd proberen te winnen, want het leven kan onmiddellijk veranderen'.

Programma

De Spanjaard verwacht een zinderende titelstrijd. 'We staan nu op kop en dat is mooi, maar er zal de komende twaalf wedstrijden nog veel veranderen. Ik denk niet dat een team alle wedstrijden gaat winnen'.

Ook Tottenham Hotspur, derde op vijf punten van Liverpool en Manchester City, doet na drie zeges op een rij in principe nog altijd mee.

Liverpool en Manchester City spelen geen rechtstreeks duel meer. Ze moeten allebei nog naar Manchester United (Liverpool op 23 februari, Man City op 16 maart) en thuis tegen Chelsea (Man City zondag, Liverpool op 13 april) en Tottenham (Liverpool op 31 maart, Man City op 20 april).

Premier League-stand op 7 februari

1. Manchester City 62 punten (26 wedstrijden)

2. Liverpool 62 (25)

3. Tottenham 57 (25)

4. Chelsea 50 (25)

5. Manchester United 48 (25)

6. Arsenal 47 (25)