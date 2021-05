De lintjes aan de Engelse kampioenentrofee kleuren weer lichtblauw. Wie en wat waren de sleutels tot het nieuwe succes van Guardiola & co?

Rol van de trainer

De Citizens begonnen heel wankel aan dit seizoen. Na dertien speeldagen hadden ze amper zes keer gewonnen en vertoefden ze op een triestige zesde plaats. Voor Pep Guardiola was het hoog tijd om enkele veranderingen door te voeren om nog van betekenis te kunnen zijn in de titelstrijd. In plaats van zijn volledige systeem om te gooien, keerde hij terug naar de basis. De flankaanvallers, die eerder de bal moesten komen opeisen in het middenveld, werden nu verplicht om het spel open te houden. Zij waren handiger in de snelle acties dan de backs, waarvan eerst verwacht werd om het spel breed te houden. Ook speelde Guardiola vaak met Raheem Sterling als rechtsvoetige op links en Riyad Mahrez als linksvoetige op rechts. Ook dat pakte de Spaanse trainer aan.

Door de breed blijvende flankaanvallers, kwam er meer ruimte op het middenveld, waar de backs in konden duiken. João Cancelo mag zijn fantastische seizoen aan die tactische ingreep danken. Guardiola durfde relatief vroeg in het seizoen in de spiegel te kijken en veranderde zijn opvattingen. De motor begon te draaien, de tegendoelpunten werden zeldzamer en het voetbal werd vlotter.

De bepalende spelers

Ilkay Gündogan bloeide voor een tweede keer in zijn carrière volledig open. Toen hij in Manchester toekwam, hield een kruisbandblessure hem al snel een heel seizoen aan de kant. Sinds zijn terugkeer is hij een van de spillen van het middenveld in het Etihad Stadium. Bij het uitvallen van Kevin De Bruyne werd hem een iets aanvallendere rol toegeschreven en die vervulde hij met glans. Hij reeg plots de doelpunten aan elkaar en stapte uit de schaduw van zijn Belgische collega. In de Premier League scoorde hij het meest van alle City-spelers.

Ruben Dias werd de man van de zekerheid in de hemelsblauwe verdediging. In september werd er nog 70 miljoen euro betaald voor de Portugees van Benfica. Die kostprijs deden heel wat supporters de wenkbrauwen fronsen, maar Dias en Stones voetbalden zich tot een defensief droomkoppel, dat er voor zorgde dat Manchester City de minste tegendoelpunten binnenkrijgt in de competitie. Aanvallend is de centrale verdediger een handige troef als het gaat over corners binnenkoppen.

De referentiewedstrijd: Liverpool - Man. City (7/2)

Op speeldag 19 maken de Citizens hun comeback na de slechte seizoenstart compleet en springen voor het eerst weer over Manchester United naar de eerste plaats. De stadsburen kunnen de City vanaf dat moment niet meer bijbenen: ze spelen gelijk tegen Liverpool en Arsenal en verliezen tegen rode lantaarn Sheffield United. Op de drieëntwintigste speeldag bedraagt het verschil tussen de twee ploegen uit Manchester drie punten, met City die nog een wedstrijd meer te spelen heeft. City moet echter op bezoek bij Liverpool, dat maar al te graag drie punten wilt afsnoepen om de titelstrijd open te houden.

Dat gebeurt echter niet. Onder bewind van Gundogan vegen de Citizens de vloer aan met Liverpool. 1-4 is de eindstand en Manchester United blijft steken op een gelijkspel tegen Everton. In één wedstrijd duwt City Liverpool uit de titelstrijd en neemt het afstand van de stadsgenoot. Na de inhaalwedstrijd tegen Everton bedraagt die zelfs tien punten.

De zege van City op Liverpool was misschien wel het sleutelmoment in het kampioenschap van de Citizens © GETTY

Cijfer van het seizoen: 21

Zoveel wedstrijden konden de Sky Blues op een rij winnen. Daar worden ook de wedstrijden in de Champions league, FA Cup en League Cup bij gerekend. Dat is een record voor een Engelse club. Uitgerekend Manchester United wist met een 0-2-overwinning de reeks te beëindigen. Het vorige record stond op naam van Preston North End (1991-92) en Arsenal (1987) die elk veertien wedstrijden op rij wonnen.

Opvallend

Pep Guardiola speelde al acht verschillende spelers uit in de spitspositie dit seizoen. Gabriel Jesus werd het vaakst als speerpunt geposteerd, maar was tot nu toe maar acht keer trefzeker. Ook Sergio Agüero, Sterling, Ferran Torres, Bernardo Silva, Mahrez, De Bruyne en Phil Foden mochten de spitspositie bekleden. Agüero, de topschutter aller tijden voor de Sky Blues, vertrekt op het einde van dit seizoen. Vooral FC Barcelona lonkt al naar zijn diensten. Manchester City hoopt deze zomer Haaland naar Engeland te halen om de nieuwe goalgetter in het Etihad Stadium te worden.

