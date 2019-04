Tottenham en Liverpool hebben zich woensdagavond geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Tottenham kwalificeerde zich ondanks een spectaculaire 4-3 nederlaag bij Manchester City. De Londenaars wonnen het heenduel vorige week met 1-0.

Bij Manchester City stonden Vincent Kompany en Kevin De Bruyne de hele wedstrijd tussen de lijnen. Bij de Spurs vormden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen het centrale verdedigingsduo. Beide teams begonnen in een weergaloos tempo aan de wedstrijd. De Citizens klommen snel op voorsprong na een streep van Sterling (4.), maar de Spurs - zonder haar geblesseerde topschutter Kane - waren allerminst onder de indruk.

Twee defensieve flaters van Laporte - de compagnon van Kompany centraal achterin bij City - leidden twee treffers van Son (7. en 10.) in. City moest zo plots drie maal scoren en duwde het gaspedaal dan nog maar iets dieper in. Een afgeweken schot van Bernardo Silva (11.) leverde de 3-1 op, en na nauwelijks 21 minuten trapte Sterling al de vijfde treffer van de avond tegen de touwen, 3-2. De Bruyne gaf de assist voor de eerste en de derde treffer van de thuisploeg.

Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Champions League dat er vijf maal gescoord werd in de eerste 21 minuten. Het tweede deel van de eerste helft leverde veel minder spektakel op en beide teams leken energie te sparen voor de tweede periode. Na rust leek City, onder leiding van een imponerende De Bruyne, het laken toch naar zich toe te trekken. De Rode Duivel bediende op het uur na een knappe dribbel Agüero, die zijn zesde in deze Champions League-campagne binnenpegelde, 4-2.

Tottenham bleef echter loeren op dat ene kansje en dat kwam er een kwartier voor tijd via invaller Llorente. De Spanjaard buffelde een hoekschop voorbij Ederson, 4-3. In de toegevoegde tijd was Man City nog erg dichtbij de kwalificatie. Sterling leek zijn hattrick te vervolmaken, maar zijn goal - twee minuten in toegevoegde tijd - werd afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Agüero. Tottenham staat zo voor het eerst in haar geschiedenis in de halve finales.

In de andere wedstrijd van de avond had Liverpool geen enkele moeite met Porto. Na de 2-0 zege in het heenduel wonnen de Reds met 1-4 in Portugal. Bij Liverpool mocht Divock Origi in de eerste helft opdraven, Simon Mignolet bleef op de bank.

Het was in Porto wachten tot halverwege de eerste helft voor spektakel. Mané tikte aan de tweede paal een assist van Salah tegen de netten, maar werd in eerste instantie afgevlagd voor buitenspel. De VAR kwamen tussenbeiden en het doelpunt werd alsnog goedgekeurd. In de tweede helft legden de Reds de partij helemaal in een definitieve plooi, met een treffer van Salah (65.). De Egyptenaar werkte een dieptepass van Alexander-Arnold knap af.

Militao (69.) kon nog milderen met het hoofd, maar Liverpool zette in het slot met kopbaldoelpunten van invaller Firmino (77.) en Van Dijk (84.) de puntjes nog eens op de i, 1-4.

In de halve finales treft Tottenham Ajax, dat dinsdag verrassend Juventus uitschakelde. Liverpool ontmoet FC Barcelona, dat eveneens dinsdag weinig problemen had met Manchester United.