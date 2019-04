Het Engels onderonsje in de kwartfinales van de Champions League was er in verschillende opzichten een om te onthouden.

Wie een kwartiertje te laat afstemde op de wedstrijd, had al vier doelpunten gemist: Raheem Sterling en Bernardo Silva voor Manchester City en twee keer Son Heung-min voor Tottenham hadden voor een 2-2 tussenstand na minder dan elf minuten spelen gezorgd. Opnieuw Sterling maakte er na 21 minuten 3-2 van.

Nooit eerder in de geschiedenis van de Champions League werd er vier keer gescoord in de eerste 11 minuten en vijf keer in de eerste 21 minuten van een wedstrijd.

Zeven verschillende halvefinalisten

Man City won de wedstrijd dus met 4-3, maar Tottenham bekert verder omdat het thuis met 1-0 had gewonnen en meer uitdoelpunten maakte. De Spurs worden daarmee de zevende Engelse club die de halve finales van de Champions League weet te bereiken, na Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Leeds (in 2001).

De Engelsen onttronen daarmee de Spanjaarden, dat vijf verschillende clubs bij de beste vier had: FC Barcelona, Real Madrid, Valencia, Atletico Madrid en Deportivo La Coruña (2004). Tottenham haalde wel al eens de halve finales van Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League, in het seizoen 1961-1962.

Momenteel tellen Engeland en Spanje elk nog vier verschillende finalisten (respectievelijk ManU, Liverpool, Arsenal en Chelsea en Barça, Real, Valencia en Atletico Madrid). Slaagt Tottenham erin de finale te bereiken, dan worden de Engelsen ook daar recordhouder met vijf.

Persoonlijk

Met zijn drie goals tegen Man City - hij maakte ook de enige treffer in de heenmatch in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium - is de Zuid-Koreaan Son Heung-min nu de best scorende Aziatische speler ooit in de Champions League. Hij neemt die titel over van de Oezbeek Maxim Shatshkikh, die tussen 1999 en 2009 voor Dynamo Kiev scoorde.

Volgens de Britse omroep BBC heeft Pep Guardiola nu tien Champions League-matchen tegen een Engelse tegenstander gewonnen en heeft geen enkele manager hem dat voorgedaan. De Spanjaard coachte eerder ook FC Barcelona (2008-2012) en FC Bayern München (2013-2016) in de Champions League.

Het zal een magere troost zijn, want met Man City de Champions League-finale halen blijkt hem voorlopig niet te lukken.