'Man City zal Kompany niet louter om sentimentele redenen nieuw contract geven'

Het contract van de 32-jarige Kompany bij Man City loopt op het einde van het seizoen af. Guardiola bevestigde enkele weken geleden dat de club met de speler onderhandelt over een nieuw contract en dat hij zelf Kompany graag wil houden. Maar de verdediger zal niet louter vanwege sentimentele redenen een nieuw contract krijgen, bevestigde Guardiola op een persconferentie.

De Britse tabloid The Mirror meldde zaterdag dat Man City twijfelt om Kompany's contract met een jaar te verlengen vanwege zijn blessurelast. De verdediger zit dit seizoen voorlopig aan slechts veertien officiële duels, waarvan negen in de Premier League. Kompany speelde zijn laatste duel voor City op 3 januari in de topper tegen leider Liverpool (2-1). Momenteel is hij buiten strijd met een spierblessure.

'Vincent is heel speciaal, qua personaliteit en wat betreft zijn prestaties op en naast het veld. Hij spreekt zes à zeven talen en hij communiceert goed. Hij is ongelooflijk, maar de realiteit is dat hij de voorbije vijf jaar erg weinig gespeeld heeft', zei Guardiola volgens de Britse omroep BBC. 'Dat is de situatie en de club zal dit met zijn makelaar bespreken en de beste beslissing voor beide nemen.

'We hebben geen twijfels over zijn kwaliteiten, we missen hem wanneer hij niet kan spelen. Hij is belangrijk, hij is onze aanvoerder en op het veld geeft hij ons iets extra, dat weinig centrale verdedigers ons kunnen geven.'

Guardiola benadrukt dat hij niet betrokken is bij de onderhandelingen. 'Ik zou wel willen dat de club rekening houdt met het sentimentele. Dat is zo belangrijk. Ik wil niet dat de club zegt: "Oké, nu is het voorbij." Maar er is ook een moment dat het voorbij is voor iedereen. Daarom zeg ik: het is niet mijn beslissing.'

Prijzen

Kompany ruilde in 2008 Hamburg voor Manchester City en tekende in 2012 een nieuw contract voor zes jaar.

De verdediger veroverde als kapitein van The Citizens drie Premier League-titels, één FA Cup en drie League Cups.