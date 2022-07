De transfer van Tyrell Malacia van Feyenoord naar het Manchester United van coach Erik ten Hag is afgerond. De 22-jarige linkerflankverdediger ondertekende er een overeenkomst tot medio 2026, met optie voor nog een seizoen, zo maakte de club dinsdag bekend. Met de transfer zou een bedrag van 17 miljoen euro gemoeid zijn.

Malacia is een Rotterdams jeugdproduct en speelde in totaal 136 wedstrijden voor Feyenoord. Daarnaast staan er ook vijf caps voor het Nederlands elftal achter zijn naam. Bij United is hij de eerste inkomende transfer van kersvers trainer Erik ten Hag. 'Het is een fantastisch gevoel hier te mogen tekenen', klinkt het bij Malacia. 'Dit is een nieuw hoofdstuk voor mij: een nieuwe competitie, nieuwe ploegmaats en dat alles met een schitterende coach voor het team.'