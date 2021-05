De Engelse topper tussen Manchester United en Liverpool zal zondag niet meer doorgaan. Supporters van United bestormden zondagnamiddag het veld uit ongenoegen voor de eigenaars van de club. De Premier League vindt de situatie niet veilig genoeg om in te voetballen.

De Unitedfans viseren voornamelijk eigenaar Joel Glazer. De Amerikaan was al niet heel populair bij de fans. Na de mislukte plannen vorige maand tot de oprichting van een Super League is de woede toegenomen.

Manchester United werd in 2005 gekocht door de Amerikaanse familie Glazer, voor 790 miljoen pond (908 miljoen euro). Hoewel de club sinds 2012 genoteerd is aan de New York Stock Exchange, behielden de Glazers een meerderheidsbelang.

Eerder lieten supporters van Liverpool hun onvrede al blijken. Toen de plannen van de Super League naar buiten kwamen, haalden ze onder meer uit protest spandoeken uit het stadion weg.

Een nieuwe datum voor de topper is nog niet bekend.

