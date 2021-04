Manchester United heeft donderdagavond een stevige optie genomen op de finale van de Europa League. In de heenwedstrijd van de halve finales zetten de Mancunians tegen AS Roma een 1-2 achterstand om in een 6-2 zege. Arsenal verloor een potig duel met 2-1 op bezoek bij Villarreal, maar scoorde dus wel het belangrijke uitdoelpunt.

1-2 was de meer dan verrassende ruststand op Old Trafford. Manchester United was nochtans uitstekend gestart aan de wedstrijd en had amper 9 minuten nodig om de score te openen. Na een knappe actie van Paul Pogba en schitterend samenspel met Edinson Cavani werd Bruno Fernandes alleen voor de doelman gezet en de Portugese international liet de kans niet liggen: 1-0 en bij Roma leken de kopjes al naar beneden te gaan.

De Italianen lieten de thuisploeg echter rustig indommelen en sloegen vervolgens twee keer genadeloos toe. Uit twee kansen werden evenveel doelpunten gepuurd. Op het kwartier zorgde Lorenzo Pellegrini van op de stip voor de gelijkmaker, na een handsbal van Pogba in de zestien. Aan de 1-2 met een gelukje van Edin Dzeko net voorbij het halfuur ging een geniale doorsteekpass van Henrikh Mkhitaryan, tegen zijn ex-werkgever, vooraf. De Armeniër loodste Pellegrini in de zestien en die vond Dzeko voor doel.

Blessuregolf

Serieuze domper op de feestvreugde was evenwel de blessuregolf waarmee Roma voor de pauze kreeg af te rekenen en waardoor coach Paulo Fonseca al snel drie keer moest wisselen. Zo verloor hij middenvelder Jordan Veretout, doelman Pau Lopez en verdediger Leonardo Spinazzola. In hun plaats kwamen Gonzalo Villar, Mirante en Bruno Peres.

Het Romeinse kaartenhuisje begon echter steeds meer te wankelen en de tweede helft was nog maar net op gang gefloten toen de gelijkmaker tegen de netten hing. Deze keer was Bruno Fernandes de aangever en Cavani de afwerker: 2-2 na defensief gestuntel bij de Italianen. Cavani tekende vervolgens zelf voor de 3-2 en lokte nadien de strafschopovertreding voor de 4-2 van Bruno Fernandes uit. Pogba nam even later met de 5-2 zowat de laatste twijfels weg. Invaller Mason Greenwood zette in de 86e minuut de 6-2 eindstand op het scorebord.

Op rozen

Geen acht goals in Villarreal, dat Arsenal nipt kon afhouden. In El Madrigal zat de thuisploeg op het halfuur al op rozen, na treffers van Manu Trigueros (5.) en aanvoerder Raul Albiol (29.). Na een kwartier in de tweede helft moest Arsenal bovendien met een man minder voort na de uitsluiting van Dani Ceballos.

De bezoekers gingen echter op zoek naar het zo belangrijke uitdoelpunt en kregen na 73 minuten loon naar werken, met de aansluitingstreffer van op de strafschopstip van Nicolas Pépé. Ook El Submarino Amarillo eindigde de wedstrijd nog met tien na de uitsluiting van Etienne Capoué.

De terugwedstrijden worden komende week donderdag gespeeld. De finale wordt op 26 mei in het Miejskistadion in het Poolse Gdansk afgewerkt. De winnaar krijgt een ticket voor de groepsfase van de Champions League van komend seizoen.

