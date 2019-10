Ed Woodward, vicevoorzitter van Man United, heeft voor het eerst gereageerd op het magere seizoensbegin van de Red Devils en zegt dat hij enkel het geld aanbrengt bij de transfers.

'Het enige wat ik doe, is het geld overschrijven', vertelt Ed Woodward aan de Engelse pers. Woodward kreeg de afgelopen maanden bakken kritiek over zich heen omdat de resultaten van Manchester United slecht zijn en hij verantwoordelijk geacht wordt voor het slechte transferbeleid. Er werd onder meer gesuggereerd dat ex-coach Mourinho gehinderd werd om zijn favoriete spelers te kopen.

Daar komt de Amerikaan nu op terug: 'Nee, dat klopt helemaal niet. De trainers hebben altijd de laatste zeg over de transfer. Zonder hun toestemming doen wij niets. Bovendien worden alle spelers aangereikt door echte experts. Het is een mythe dat ik naar YouTube kijk en op basis daarvan spelers kies.'

'De enige plaats waar ik tussenkom is bij het geld uitgeven. Maar wanneer er drie keuzes zijn, dan zeg ik wel om de eerst te kiezen en dan pas naar nummer twee en drie te gaan', ging Woodward nog verder op de kwestie. Woodward heeft aan de andere kant wel aanpassingen gedaan bij Manchester United: 'Het systeem was niet goed. Er waren twaalf scouts die rapporteerden aan één persoon. Nu hebben we daarin gesnoeid en de besten overgehouden.'

Manchester United is niet goed begonnen aan het seizoen. Na 9 speeldagen staat het 14 met 10 punten. Dit weekend werd wel nog gelijkgespeeld tegen Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer, die vorig seizoen José Mourinho opvolgde, staat ondertussen zelf al enkele weken onder vuur. Ook daar had Woodward een woordje over: 'Solskjaer heeft ondertussen zijn favorieten doorgegeven en nu gaan we proberen die zo snel mogelijk te strikken.'