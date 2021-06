Kevin De Bruyne is na de EK-wedstrijd tegen Finland (2-0) verkozen tot 'man van de match'.

De Bruyne nam zijn ploeg op sleeptouw en probeerde met splijtende passes de Finse verdediging te kraken. Pas in de tweede periode lukte dat.

'Ik denk dat er fases waren die beter konden en andere fases die goed waren', analyseerde De Bruyne na de match voor de micro van Sporza. 'Er was heel weinig ruimte tussen de linies en in de eerste helft hadden we het af en toe moeilijk. In de tweede periode liep het beter. We creëerden kansen en hebben doelpunten gemaakt.'

'Iedereen was gretig'

'Ik voel me "ça va"', vervolgde De Bruyne, die voor het eerst weer aan de wedstrijd startte. 'Ook voor Axel (Witsel) en Eden (Hazard) was het belangrijk om zo lang te spelen. Toen de goal uitbleef, sloop er geen ongeduld in de ploeg. Jammer dat er eerst nog een doelpunt van Lukaku werd afgekeurd, maar onze kopjes gingen niet naar beneden. Iedereen was gretig. We hebben niet gespeeld om tweede te worden in de groep.'

Finse coach: 'Logische zege'

De Finse bondscoach Markku Kanerva moest zijn teleurstelling toch wat verbijten na het verlies tegen de Rode Duivels (2-0). 'We zijn er niet in geslaagd om ons doel te bereiken. We zijn dus teleurgesteld.'

De Finnen hadden aan een punt genoeg om zich voor de achtste finales te plaatsen, maar de Rode Duivels staken daar een stokje voor. 'We hebben ervoor geknokt, maar België kreeg wel veel kansen. België was beter. De Belgen verdienden duidelijk de winst, het was een logische overwinning. We wilden scoren want we wisten dat het heel moeilijk zou zijn om de Belgen te verhinderen de opening te vinden. Het was heel lastig om tot kansen te komen.'

