Romelu Lukaku werd weinig verrassend uitgeroepen tot 'man van de match' na de 3-0 zege van de Rode Duivels tegen Rusland op de eerste speeldag van EK-groep B in Sint-Petersburg.

Lukaku strafte na tien minuten zwak verdedigen van de Russen af en zorgde voor de 1-0. Helemaal in het gaatje zette de spits van Inter de 3-0 eindstand op het bord. Hij is meteen topscorer van het toernooi. 'Ik ben heel blij met de zege, het is een goede overwinning', reageerde Lukaku. 'In de tweede helft waren we nog een beetje slordig, daar moeten we nog aan werken. Het is leuk om het toernooi zo te beginnen. Op het EK is het belangrijk om te groeien.'

Maar het gesprek kon natuurlijk niet alleen over voetbal gaan.

Lukaku stak na zijn eerste doelpunt zijn teammaat bij Inter Christian Eriksen een hart onder de riem, door hem tegenover de camera sterkte te wensen. De Deen werd eerder zaterdag slachtoffer van een malaise, maar is intussen in stabiele toestand.

'Het was heel moeilijk. Ik heb veel tranen gelaten voor de wedstrijd', zei de spits aan Sporza.

'Het was heel moeilijk om mij te focussen op de match. Ik ken hem heel goed, net als Jan (Vertonghen), Toby (Alderweireld) en Nacer (Chadli)', zei Lukaku, die verwees naar ex-ploegmaats van Eriksen bij Tottenham Hotspur. 'Ik ga hem zeker contacteren. Ik hoop dat hij snel gezond is, hij heeft twee jonge kinderen.' Aan de Engelstalige pers verklaarde Lukaku dat hij de hij de afgelopen anderhalf jaar meer tijd met Erikson heeft doorgebracht dan met zijn eigen familie. 'Hij is familie', voegde hij toe.

Martinez: 'Stevige prestatie'

Bondscoach Roberto Martinez was verder tevreden met het resultaat van de Belgen. 'Het was een stevige prestatie met veel positieve aspecten, zoals geen doelpunt tegen. Elk moment van concentratieverlies kan in een wedstrijd als deze fataal aflopen. Het is belangrijk dat we sterker worden als groep.'

Maar hij betreurde de pech voor Timothy Castagne, die met enkele breuken wellicht het einde van zijn toernooi heeft bereikt.

Over de toestand van Jan Vertonghen, die in het slot naar de kant moest met een pijnlijke enkel, was Martinez positiever. 'We zullen Jan de volgende 48 uur opvolgen. Het ziet er niet te ernstig uit.'

Eden Hazard: 'Tijd nodig om ritme te vinden'

Eden Hazard viel achttien minuten voor tijd in. 'Ik voelde me goed vandaag', reageerde Hazard bij de RTBF.

'Ik speelde 20 minuten, dat is mooi al hoopte ik wel op wat meer. Ik voel me nu al een tijdje goed op training. De benen waren okay, beetje bij beetje ga ik mijn vertrouwen opnieuw vinden. Ik heb tijd nodig om weer in het ritme te komen. We zullen zien wat mijn rol in dit toernooi zal zijn maar ik heb een blind vertrouwen in de bondscoach. Dit was nog maar de eerste match, we moeten op die lijn verdergaan. We dragen deze zege aan Christian Eriksen op.'

