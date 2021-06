Christian Eriksen moet na zijn hartstilstand nog in het ziekenhuis blijven, maar volgens zijn manager is hij aan de beterhand. 'We hebben elkaar vanmorgen gesproken. Hij was in een vrolijke stemming, het gaat goed met hem', verklaart Martin Schoots maandag in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Het interview werd zondag afgenomen.

'We willen allemaal begrijpen wat er gebeurd is, dat wil hij ook. De artsen onderzoeken hem grondig, dat vergt tijd', vertelt Schoots.

De 29-jarige Eriksen stuikte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft van de EK-match van Denemarken tegen Finland (0-1 nederlaag) in elkaar vanwege een hartstilstand. De middenvelder van Inter Milaan werd een tiental minuten op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn. De Deense sterspeler ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen, zijn toestand is stabiel.

'Christian was gelukkig. Hij zag hoeveel liefde hij rond zich had', aldus zijn manager na het bezoek aan Eriksen. 'Hij heeft van overal ter wereld berichten gekregen. Christian geeft niet op. Hij en zijn familie willen iedereen bedanken.'

Eriksen zal maandag en 'waarschijnlijk ook dinsdag' in het ziekenhuis blijven ter observatie. 'Nu moet hij herstellen, zijn vrouw en zijn ouders zijn bij hem', stelt Schoots. De middenvelder zal de volgende EK-wedstrijden van Denemarken volgen, komende donderdag tegen de Rode Duivels en volgende week maandag tegen Rusland. 'In ieder geval wil hij zijn ploeg tegen België als supporter steunen.' Schoots liet niet weten of Eriksen dan in het Parken Stadium aanwezig zal zijn.

