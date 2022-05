De situatie van Romelu Lukaku bij Chelsea is moeilijk, maar volgens zijn manager Federico Pastorello ligt er voorlopig geen transfer op tafel. 'Dat geflirt met Inter was veel drukte om niets.'

Romelu Lukaku, die vandaag 29 jaar wordt, heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn grote transfer van vorige zomer naar Chelsea. Bijna een jaar en acht doelpunten in de Premier League later, werd er al meer gesproken over een nieuwe transfer van de Rode Duivel dan iets anders. Maar zijn manager Federico Pastorello drukte die geruchten vrijdag de kop in. In de Italiaanse krant La Repubblica vertelt hij dat er nog geen gesprekken waren over een transfer in de zomer en dat hij graag aan tafel wil zitten met de nieuwe eigenaars van Chelsea om Lukaku's situatie te bespreken.

'Momenteel moeten we ons niet bezighouden met onderhandelingen. Chelsea zit temidden van een overname en we kennen de nieuwe eigenaars nog niet. We zullen moeten wachten. Momenteel is Lukaku ook volledig gefocust op de ploeg, want de Champions League moet nog verzekerd worden en dit weekend is er de FA Cupfinale tegen Liverpool. We hebben het nog niet over iets anders gehad.'

Het grootste gerucht was dat van een terugkeer naar Inter, waarmee de Belgische spits vorig seizoen kampioen werd. Volgens Pastorella was dat vooral 'much ado about nothing'. 'Hij draagt Inter en de fans in zijn hart, dat heeft hij nooit verborgen, maar dat is ook het geval voor Anderlecht waar hij zijn carrière wil eindigen.

'Voor de grootte van de transfer hadden we wel nooit verwacht dat de situatie zou zijn zoals ze nu is', gaat Pastorello verder. 'Ik wil het niet hebben over de tactische keuzes, maar het is duidelijk dat er een probleem is. Maar als je puur naar de cijfers kijkt, is Lukaku wel topschutter van de groep, met minder minuten per doelpunten in vergelijking met de andere spelers.'

Morgen/zaterdag staat Chelsea in de FA Cupfinale tegenover Liverpool. Lukaku scoorde de voorbije wedstrijden drie keer, al is het nog de vraag of hij ook aan de aftrap zal verschijnen.

